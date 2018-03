: #Baku,morti in rogo centro riabilitativo - CybFeed : #Baku,morti in rogo centro riabilitativo - NotizieIN : Baku,morti in rogo centro riabilitativo - zazoomblog : Ministero Baku 24 morti rogo centro tossicodipendenti - #Ministero #morti #centro -

Sono almeno 24 le persone morte in un incendio scoppiato in unper il recupero dei tossicodipendenti a, capitale dell'Azerbaigian.Lo hanno confermato il ministero dell'Interno e la procura generale azeri. "Ilè iniziato alle 6.10 del mattino ora locale. Le fiamme sono state domate alle 9.13.Attualmente è confermata la morte di 24 persone", si legge in una dichiarazione congiunta del ministero e della procura ripresa dall'agenzia Interfax. Non sono chiare le cause dell'incendio.(Di venerdì 2 marzo 2018)