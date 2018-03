Auto tampona tir sull' A1 | morto allenatore di pattinaggio

Lesmo - maxitamponamento sulla Sp7 con cinque Auto : traffico bloccato : maxitamponamento a Lesmo sulla Sp7, coinvolte cinque auto. traffico bloccato. Il conducente di un'auto in codice giallo all'ospedale di Vimercate Il traffico va in tilt a Lesmo a causa di un maxi ...

MAXITAMPONAMENTO AutoSTRADA A4/ Incidente stradale - 8 veicoli coinvolti tra Dalmine e Capriate : grave 36enne : Incidente stradale, oggi 24 febbraio 2018: MAXITAMPONAMENTO sull'AUTOSTRADA A4 tra Dalmine e Capriate. Quindici persone sono rimaste ferite, una è particolarmente grave...(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 12:58:00 GMT)

Maxi tamponamento ad Avellino - cinque Auto coinvolte : Oggi pomeriggio, come riporta Il Mattino, c'è stato un Maxi tamponamento in Via Terminio, ad Avellino. Le motivazioni del sinistro, neanche a dirlo, sono da ricercare nel manto stradale pieno di acqua ...

Nebbia fitta in Autostrada - il tamponamento a catena coinvolge 44 veicoli… In Pianura Padana? No - a Dubai : autostrada, tratto Dubai-Abu Dhabi, una fitta Nebbia provoca uno spaventoso tamponamento a catena in cui rimangono coinvolti 44 veicoli, per un totale di 22 feriti. Nel video un automobilista terrorizzato cerca riparo oltre il guardrail pochi istanti prima che un autoarticolato si schianti sulle auto ferme sulla carreggiata. L'articolo Nebbia fitta in autostrada, il tamponamento a catena coinvolge 44 veicoli… In Pianura Padana? No, a Dubai ...

Tir tampona Auto Polstrada : agenti soccorsi da militari del San Marco : Ieri pomeriggio 2o febbraio sull'autostrada A 14, all'altezza di Molfetta, durante una attività di trasporto verso la sede di Parma, un'autocolonna composta da personale della Brigata Marina San Marco ...

Tamponamento in A14 - Auto scaraventata nella scarpata : due feriti : Disagi alla circolazione per un incidente che ha riguardato due auto, avvenuto poco dopo le 19 di giovedì sull'autostrada A14. Il Tamponamento tra due auto si è verificato al chilometro 83 nella ...

Mega-tamponamento lungo un’Autostrada degli USA : oltre 100 veicoli coinvolti - un morto e decine di feriti [VIDEO] : Il maltempo imperversa sugli Stati Uniti, con neve, ghiaccio e poca visibilità a rendere pericolosa la circolazione dei veicoli sulle strade. Lo sanno bene gli automobilisti degli oltre 100 veicoli che sono rimasti coinvolti in un Mega-tamponamento in autostrada. lungo l’Intestate 44 nei pressi di Marshfield, nel Missouri, circa 240 km a sud-est di Kansas City, il ghiaccio ha innescato la maxi catena di tamponamenti, che ha provocato un morto, ...

Tamponamento Autocarro-minibus - 16 feriti sulla 280 nel Catanzarese : E' di sedici feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamane sulla statale 280 dei Due Mari nei pressi di Marcellinara. A scontrarsi in un Tamponamento sono stati un autocarro e un ...

Maxi tamponamento in A26 - inferno in Autostrada : la vittima è un giovane di 19 anni del Milanese : È un giovane di 19 anni, residente in Lombardia, la vittima del Maxi incidente che si è verificato stamattina, alle 10,20, sulla carreggiata Sud dell’A26, tra il casello di Masone e lo svincolo con la A10. La vittima si chiamava Josué Emanuele Martinez Mencu, era nato a Legnano e residente a Cerro Maggiore in provincia di Milano. Una ventina i mezz...

Tamponamento A26 - Miss Italia tra Auto : ANSA, - TORINO, 27 GEN - C'era anche Miss Italia, Rachele Arlanch, tra le auto in coda sull'autostrada A26 a causa del maxi Tamponamento che ha causato un morto e diversi feriti. "Avremmo potuto ...

Genova - maxi tamponamento in Autostrada : un morto - 29 feriti : Si stima che siano una quarantina i veicoli coinvolti, tra cui alcuni tir, in un maxi incidente avvenuto questa mattina sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce. Lo comunicano in una nota i vigili del ...

Maxi tamponamento in Autostrada : Un Maxi incidente, che ha visto coinvolte 15 auto e due tir, si è verificato sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce. In seguito al sinistro, Autostrade per l'Italia comunica che è stato chiuso il ...