Auto in fiamme paralizza la tangenziale

Incendi - Auto in fiamme a Siracusa : interviene la polizia : Gli agenti della polizia di Stato di Siracusa, ieri, sono intervenuti in via Cassia per l'Incendio di una Opel Meriva, di proprietà di un uomo di 46 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ...

Dopo l’incidente l’esplosione è improvvisa : l’Auto viene circondata dalle fiamme. Il panico della bambina : Cina, tratto autostradale tra Beijing e Harbin, un’automobilista rallenta e si ferma a causa del ribaltamento di un camion. La cisterna dell’autocarro che trasporta Gpl però prende improvvisamente fuoco, investendo le auto circostanti tra le urla disperate di chi filma. L’incendio verrà prontamente domato dai vigili del fuoco. Il camionista vittima dell’incidente verrà trasportato d’urgenza in ospedale con ustioni gravi; fortunatamente le sette ...

“Qui va a fuoco tutto”. Autobus con 50 persone a bordo va in fiamme. L’incendio si è propagato in mezzo alla strada : paura nel centro abitato : paura per un furioso incendio su un Autobus di linea che ha creato non poca apprensione questa mattina: il rogo si è sviluppato di prima mattina in viale Mediterraneo a Sottomarina (Venezia). Il bus distrutto dal fuoco è quello di linea dell’Azienda di trasporto locale che era partito poco prima e diretto a Venezia con 50 persone a bordo, per lo più pendolari: non c’è nessun ferito. L’autista accortosi del mal funzionamento del ...

Roma - incidente sul Gra - Auto in fiamme : quattro veicoli coinvolti - traffico bloccato : Grave incidente stradale questa mattina sul Raccordo: quattro le auto coinvolte, un veicolo in fiamme in galleria tra Casal del Marmo e Trionfale. Anas comunica che il traffico è provvisoriamente ...

Auto finisce fuori strada e viene avvolta dalle fiamme : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter L'ombra di massoni e «furbetti» su Di Maio e i 5 ...

Siracusa : intimidazione ad avvocato rete antiviolenza - in fiamme Auto : Palermo, 7 feb. (AdnKronos) - intimidazione ai danni dell'avvocato Daniela La Runa, presidente della rete del centro antiviolenza che a Siracusa difende le vittime di abusi. Ignoti hanno appiccato le fiamme alla sua auto, parcheggiata davanti la sua abitazione, distruggendola. A spegnere le fiamme s

In fiamme Autotreno carico di Auto / FOTO : Grosseto, 7 febbraio 2018 - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina all'alba per l'incendio di un autotreno sulla 4 corsie, poco prima dell'uscita di Grosseto Nord . Un mezzo pesante, una ...

Tre Auto in fiamme nella notte : Un incendio di autovetture si è verificato questa notte nel comune di Lamezia Terme. Squadre dei vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenute in piazza Kennedy a Sambiase per un incendio ...

Ancora un'Auto a fuoco. Suv in fiamme sul lungomare di Grottammare : Grottammare Era notte fonda quando un suv, un Land Rover Discovery, è stato avvolto dalle fiamme. E' accaduto intorno alle 3 di questa mattina sul lungomare di Grottammare, a ridosso dell'intersezione ...

Tre Auto in fiamme ad Albisola Superiore : immagine di repertorio Tre auto bruciate in via Martini ad Alisola Superiore nel corso della notte. Sul posto sono immediatametne intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Ancora non ...

Roma - un altro Autobus in fiamme : Roma, 2 feb. , AdnKronos, - Un autobus della linea 30 Express ha preso fuoco poco dopo le 12 in via Marcantonio Colonna, nel cuore di Prati. Le fiamme sono scaturite dal vano motore, nella parte ...

Roma - un altro Autobus in fiamme : Un autobus della linea 30 Express ha preso fuoco poco dopo le 12 in via Marcantonio Colonna, nel cuore di Prati. Le fiamme sono scaturite dal vano motore, nella parte posteriore del mezzo. L'autista, ...

Due Auto in fiamme nella notte ad Andora e Ceriale : Due automobili in fiamme questa notte in Provincia di Savona. Il primo episodio si è verificato intorno alle ore 3 in via Molineri ad Andora. Secondo quanto riferito, il veicolo parcheggiato all'...

Auto in fiamme in garage : Paura a Colle Plinio, frazione di Città di Castello, dove all'interno di un garage è andata a fuoco una Mercedes, le fiamme e il fumo avevano invaso il locale. L'Auto è andata distrutta, ma il garage ...