Audi lancia la nuova A6 | classica e sportiva insieme

Sanremo 2018 - ClAudio Baglioni lancia la frecciata alla D'Urso e Mediaset : 'Siamo abituati a tv mediocre' : L'entusiasmo è alle stelle dietro le quinte del Festival di Sanremo, a cominciare dal direttore artistico Claudio Baglioni, che si gode i record dei dati di ascolto e si prende anche la libertà di ...

Nissan lancia la campagna #SheDrives a sostegno delle donne sAudite : Nissan, per celebrare la storica decisione dell'Arabia Saudita di consentire alle donne di ottenere la patente di guida, ha proposto a un gruppo di giovani donne di mettersi per la prima volta al volante...

Franceschini lancia i prossimi 3 anni di Cinecittà : 'Polo unico dell'Audiovisivo con RAI - CSC e Luce' : Come previsto dalla legge poi ci sarà una forte apertura al mondo dei videogiochi che adesso rientra nella definizione di "audiovisivo" e quindi nelle attività di Cinecittà. Nel 2018 sarà creato il ...

Marco Bocci e ClAudio Gioè a Verissimo per lanciare il film su Mario Francese tra commozione e rispetto : Una storia intensa, una persona che ha dato la vita per fare semplicemente il suo mestiere al meglio, Mario Francese ha messo insieme Marco Bocci e Claudio Gioè che si ritrovano a Verissimo per lanciare il nuovo film della serie Liberi Sognatori. Anche in questo caso, come è successo per Libero Grassi, il finale sarà intenso e cupo, e i due attori ci tengono a sottolineare che quelli che hanno vissuto sono momenti intensi e drammatici che ...

L’Arabia SAudita ha intercettato un missile sopra Riyad - lanciato dai ribelli yemeniti Houthi : L’Arabia Saudita ha annunciato oggi di avere intercettato un missile sopra la sua capitale Riyad lanciato dai ribelli yemeniti Houthi, appoggiati dall’Iran, i quali hanno confermato la notizia. L’Arabia Saudita sta combattendo in Yemen contro i ribelli Houthi dal marzo The post L’Arabia Saudita ha intercettato un missile sopra Riyad, lanciato dai ribelli yemeniti Houthi appeared first on Il Post.

Arabia SAudita - media : “Intercettato in volo su Riyad un missile balistico lanciato dai ribelli Houthi in Yemen” : Una forte esplosione è stata udita a Riyad, in Arabia Saudita, con testimoni che vedono innalzarsi una colonna di fumo. Lo riferiscono i media locali. Secondo alcune fonti, un missile partito dallo Yemen è stato intercettato dalle difese missilistiche saudite nel cielo della capitale. Secondo l’Associated Press, i ribelli yemeniti filo-iraniani Houti hanno annunciato di aver lanciato un missile balistico contro il palazzo reale Saudita a ...