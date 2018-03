Attenzione | nel weekend ci si stressa più che in ufficio

Robbie Williams : “Ho una malattia che vuole uccidermi - è nella mia testa e devo fare Attenzione” : "Ho una malattia che vuole uccidermi, è nella mia testa e devo fare attenzione". In un'intervista rilasciata al Sun, Robbie Williams ha parlato dei suoi problemi di salute mentale, dei suoi timori, delle sue ansie, aumentate con la maturità."Questa malattia a volte mi travolge, mentre altre è uno strumento che mi aiuta a salire sul palco", ha dichiarato Williams, "A volte vivo nella mia beatitudine ed è meraviglioso, ...

Nelle ultime 48 ore ti è successa una di queste cose o ti sei sentita strana? Attenzione - potrebbe essere stato un mini-infarto. È un po’ diverso dall’infarto vero e proprio ma dovresti chiamare il tuo medico il prima possibile : Gli esperti lo hanno detto chiaramente: stanno aumentando tra le persone giovani. E se accade è per via dell’ipertensione, del diabete, dal consumo eccessivo di tabacco, dall’obesità. Quindi bisogna fare Attenzione. Di che stiamo parlando? Degli infarti che, appunto, stanno aumentando in modo esponenziale tra le persone giovani. Ma anche i mini infarto sono un bel problema e non vanno assolutamente presi sotto gamba. Di che si tratta? Di ...

Champions League 2018/ Grande attesa per Real Madrid-Psg : Attenzione a Momo Salah nell'altro match di giornata : Champions League 2018, Grande attesa per la sfida del Santiago Bernabeu di stasera quando il Paris Saint German andrà in casa del Real Madrid. L'altra sfida invece è Porto-Liverpool.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 19:22:00 GMT)

Parassiti nella pasta : ecco il numero di lotto a cui fare Attenzione : Nuova allerta alimentare a causa di un prodotto contaminato, nello specifico il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto di pasta di semola bio in quanto è stata riscontrata la possibile presenza di Parassiti. Ma andiamo a considerare nel dettaglio qual è il lotto e la marca interessata di questo prodotto oggetto del richiamo da parte del Ministero. Nello specifico si è trattato di un sequestro disposto dal Ministero della Salute ...

Allerta meteo Calabria : stato di Attenzione nella zona di Serra San Bruno : Maltempo in arrivo al Sud Italia e in particolare in Calabria, dove sono previste violente precipitazioni. In particolare per la zona di Serra San Bruno si rende noto “che in data odierna è stata diramato dall’ARPACAL messaggio di Allertamento unificato – prot. 6049 del 09/02/2018 per il territorio del Comune di Serra San Bruno dalle ore 24.00 del 09.02.2018 alle ore 24.00 del 10.02.2018, in conseguenza di ciò: Particolare attenzione dovrà ...

TESTI CANZONI SANREMO 2018/ Video - Card. Ravasi : “forte Attenzione all’insoddisfazione nelle coscienze” : TESTI CANZONI del Festival di SANREMO 2018: Video, giudizi e critiche. Cardinal Ravasi, «forte attenzione all'insoddisfazione che fiorisce delle coscienze. Meno esteriorità e sociale»(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 18:18:00 GMT)

“Uccisi dal divano”. Dramma famigliare in Italia. Marito e moglie morti nel sonno. Salvi i bambini che - per un caso - non erano in casa. A ucciderli una piccola disAttenzione - il ritrovamento choc : Coppia morta nel sonno, ad ucciderli nel sonno il fumo sprigionato dall’incendio di un divano provocato da una stufa. A scoprire i corpi di Domenico Ascione e della moglie Rosaria, 40 e 37 anni, i genitori dell’uomo residente al piano inferiore di una palazzina in via Palizzi, nei pressi del Ponte di Surriento, al confine con Villaricca. A rendere noto l’episodio Tele Club Italia. Sul posto i carabinieri della stazione locale e il ...

Valanghe : massima Attenzione nel Torinese - pericolo “marcato forte” : La Città Metropolitana di Torino rende noto che “sopra i 1.300 metri le nevicate possono creare disagi sulla viabilita’, ma la massima attenzione e’ sul fronte Valanghe, perche’ ovunque il pericolo e’ marcato forte (valore fra 3 e 4 della scala di criticita’)“. “Si raccomanda la massima prudenza per escursionisti, alpinisti e sci-alpinisti che volessero affrontare escursioni sulle zone ...

Saldi 2018 - invernali/ Milano - boom atteso nel weekend : Attenzione ai "super" sconti : Saldi invernali 2018, avvio anomalo a Roma. Alcuni esercizi hanno anticipato l'avvio degli sconti, anche se il calendario delle date è già noto.

Frana nel bellunese : stato Attenzione fino a martedì : E’ stato esteso fino alla giornata di martedì 19 dicembre lo stato di attenzione per la Protezione Civile in riferimento alla grossa Frana in movimento nei pressi di Perarolo di Cadore (Belluno). Lo ha deciso il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del sistema di Protezione Civile. Pur non essendo attese precipitazioni ...