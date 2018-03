ATTACCO AL POTERE 2 Su Italia 1 il film con Gerard Butler e Aaron Eckhart oggi | 2 marzo

ATTACCO al potere 2 : trama - cast e curiosità del film con Gerard Butler : Sequel allestito relativamente in fretta sulla scia del successo tutto sommato inatteso del primo Attacco al potere – Olympus has fallen, questo secondo atto è diretto da Babak Najafi e prende le mosse sei anni dopo la storyline del primo capitolo, nonostante tra i due film ci siano solo tre anni di distanza. Attacco al potere 2 va in onda su Italia Uno venerdì 2 marzo a partire dalle 21.25. Attacco al potere 2: il trailer Attacco al ...

ATTACCO al Potere 2 - film stasera in tv 2 marzo : trama - curiosità - streaming : Attacco al Potere 2 è il film stasera in tv venerdì 2 marzo 2018 in onda in prima serata su Italia 1, un thriller del 2016, diretto da Babak Najafi, con Gerard Butler e Morgan Freeman. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Attacco al Potere 2. scheda TITOLO ORIGINALE: London Has Fallen DATA USCITA: 03 marzo 2016 GENERE: Azione, Thriller ANNO: 2016 REGIA: Babak ...