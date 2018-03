Atletica | Mondiali indoor 2018 | tutti gli azzurri in gara venerdì 2 marzo Il programma

Atletica - Mondiali indoor 2018 : programma - orari e tv. Il calendario di venerdì 2 marzo : Oggi venerdì 2 marzo è in programma la seconda giornata dei Mondiali 2018 di Atletica leggera a Birmingham (Gran Bretagna). Verranno messi in palio quattro titoli. Spazio agli attesi 60m femminili e al salto in lungo maschile, da non perdere getto del peso e pentathlon. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le gare di venerdì 2 marzo ai Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera. L’evento sarà trasmesso ...

LIVE Atletica - Mondiali Indoor 2018 in DIRETTA : sfida Manyonga-Lawson - che battaglia sui 60m. L’Italia ci prova con Folorunso : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. Oggi venerdì 2 marzo è in programma la seconda giornata della rassegna iridata, a Birmingham (Gran Bretagna) si assegnano quattro titoli. Imperdibile sfida sui 60m femminile con Dafne Schippers che proverà a battere Marie Josee Ta Lou ed Elaine Thompson, appassionante duello nel lungo maschile tra Luvo Manyonga e Jarrion Lawson, attesa per Gong Lijiao nel ...

Atletica : Mondiali indoor - Trost bronzo : ANSA, - ROMA, 1 MAR - Subito una medaglia per l'Atletica italiana, nella serata di apertura dei Campionati Mondiali indoor a Birmingham, in Gran Bretagna. L'azzurra Alessia Trost conquista il bronzo ...

Atletica - ALESSIA TROST/ Medaglia di bronzo ai Mondiali Indoor nel salto in alto : ALESSIA TROST, bronzo ai Mondiali Indoor d'ATLETICA: nel salto in alto l'atleta azzurra è arrivata sul gradino più basso del podio, saltando 1.93 (suo personale stagionale)(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 22:55:00 GMT)

Atletica - Mondiali Indoor : Alessia Trost di bronzo a Birmingham : Speciale medaglia di bronzo per Alessia Trost ai Campionati Mondiali Indoor a Birmingham Subito una medaglia per l'Atletica italiana, nella serata di apertura dei Campionati Mondiali Indoor a ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – Alessia Trost : “Ci ho sempre creduto. Contenta come una bambina - ho preso la medaglia” : Alessia Trost ha vinto la medaglia di bronzo nel salto in alto ai Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. La friulana è riuscita a salire sul podio iridato partendo da sfavorita e sovvertendo i pronostici della vigilia. Queste le dichiarazioni che ha rilasciato alla Fidal: “In questo momento sono veramente Contenta perché ci ho sempre creduto in questi anni, mettendoci tanto senza magari vederlo tornare indietro. Sono consapevole che ...

Atletica - Mondiali indoor Birmingham 2018 : calendario e italiani in gara. Bronzo per Trost : Mondiali indoor Birmingham 2018, calendario degli italiani Giovedì 1 marzo ore 19.45 italiane Alessia Trost , CRONACA FINALE, salto in alto, Venerdì 2 marzo ore 11.35 italiane Anna Bongiorni , ...

Atletica - Mondiali indoor : Trost bronzo nell'alto : Subito una medaglia per l'Italia nella gara di apertura. L'azzurra ha saltato 1,93. Oro alla russa Laskitskene , 2,01, , argento all'americana Cunningham , 1,93 ma un nullo in meno,

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – Danil Lysenko batte Barshim nell’alto! Genzebe Dibaba trionfa sui 3000m : Non soltanto il bronzo di Alessia Trost nella gara vinta da Mariya Lasitskene ai Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. A Birmingham (Gran Bretagna) sono stati assegnati altri due titoli. SALTO IN ALTO (MASCHILE): L’attesissimo duello tra Danil Lysenko e Mutaz Essa Barshim si risolve a 2.36. Fino a quella quota i due sfidanti hanno fatto percorso netto, la concorrenza commette errori e lascia il campo ai due fenomeni del momento. ...

LIVE Atletica - Mondiali indoor 2018 in DIRETTA : assegnati i primi titoli iridati. Nel salto in alto femminile ALESSIA TROST VINCE IL BRONZO!!! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali indoor di Atletica leggera, che oggi si aprono a Birmingham, in Inghilterra. In questa prima giornata si assegneranno tre titoli: alle 19.45 spazio al salto in alto, maschile e femminile, con la nostra ALESSIA TROST, unica azzurra in gara oggi, poi, alle 21.15 la finale dei 3000 metri femminili. Si inizia alle 19.45 ora italiana, OA Sport seguirà l’evento con la sua DIRETTA LIVE ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 : Alessia Trost è tornata - volo di bronzo! Medaglia da sballo - domina Mariya Lasitskene : Un lampo di talento, un fulmine inatteso: Alessia Trost conquista un’insperata Medaglia di bronzo ai Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. A Birmingham (Gran Bretagna), contro ogni pronostico della vigilia, l’azzurra riesce a salire sul podio del salto in alto con la misura non superlativa di 1.93: tanto basta per festeggiare e lasciarsi alle spalle le avversarie, decisamente più quotate alla vigilia ma crollate una dopo ...

LIVE Atletica - Mondiali indoor 2018 in DIRETTA : si assegnano i primi titoli iridati. Conclusa la cerimonia di apertura - al via il salto in alto : ALESSIA TROST VINCE IL BRONZO!!! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali indoor di Atletica leggera, che oggi si aprono a Birmingham, in Inghilterra. In questa prima giornata si assegneranno tre titoli: alle 19.45 spazio al salto in alto, maschile e femminile, con la nostra ALESSIA TROST, unica azzurra in gara oggi, poi, alle 21.15 la finale dei 3000 metri femminili. Si inizia alle 19.45 ora italiana, OA Sport seguirà l’evento con la sua DIRETTA LIVE ...