ASUS ZenFone 5Z è il clone di iPhone X | ma l’azienda nega

Importante funzione per salvare la batteria ASUS ZenFone 3 con aggiornamento Oreo : Negli ultimi giorni stanno aumentando le segnalazioni da parte degli utenti in possesso di un Asus ZenFone 3 che hanno ricevuto una notifica ritenuta "strana". Si tratta in realtà di una funzione legata al rilascio dell'aggiornamento Android Oreo che in realtà a mio modo di vedere potrebbe rivelarsi particolarmente utile, soprattutto se pensiamo che si lega alla gestione della batteria. Già, perché dopo l'arrivo sulla scena del tanto atteso ...

Del tutto inaspettati i problemi Facebook per ASUS ZenFone 2 : aggiornamento mal riuscito? : Sono tanto inaspettati quanto fastidiosi i problemi riscontrati da diversi utenti in possesso di un Asus ZenFone 2 in queste ore, relativamente al corretto funzionamento dell'app Facebook. Come se non bastassero le anomalie che hanno fatto aumentare i casi di device mandati in Assistenza nell'ultimo periodo, come riportato a suo tempo con un approfondimento su queste pagine, tocca oggi 1 marzo prendere in esame un'anomalia che sta facendo ...

ASUS ZenFone Max (M1) è ufficiale : display 18 : 9 e batteria da 4000 mAh : Ecco un altro dispositivo svelato da Asus durante il MWC 2018: si tratta dello Zenfone Max (M1) con display in formato 18:9 e una potente batteria da 4000 mAh.Dopo la presentazione della nuova gamma Zenfone 5 2018 (3 dispositivi), Asus durante il MWC 2018 ha presentato anche uno smartphone che punta molto sull’autonomia.Asus Zenfone Max (M1): ecco le principali caratteristicheStiamo parlando dello Zenfone Max (M1) che monta un display IPS ...

ASUS ZenFone 5Z - come lo ZenFone 5 ma più potente. Da giugno a 479' : Gli utenti possono farsi un selfie, creare e "animare avatar carini usando la propria voce, le espressioni facciali e i movimenti della testa" nelle chat video o streaming. ASUS ZenFone 5Z sarà ...

ASUS ZenFone 5 presentato al Mobile World Congress 2018 : Al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, la più importante fiera internazionale dedicata al mondo degli smartphone, Asus ha presentato quattro nuovi smartphone. Zenfone 5, Zenfone 5z, Zenfone 5 ...

ASUS ZenFone 5Z : intelligente e con “notch” - come iPhone X : A sei mesi di distanza dal lancio di Asus Zenfone 4, l’azienda di Taiwan sfrutta il Mobile World Congress per presentare i nuovi Asus Zenfone 5 e 5Z e provare ad accorciare il distacco dai concorrenti, annunciando tante, tantissime novità. Innanzitutto il display a tutto schermo: dopo l’arrivo di iPhone X, tutte le grandi aziende si sono mosse in questo senso abbattendo cornici e bordi intorno al display – Asus ha raggiunto un ...

Asus ZenFone Max (M1) Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Asus ZenFone Max M1: presentato lo smartphone da 5,5 pollici con autonomia invidiabile. Asus al MWC 2018 ha presentato anche il nuovo ZenFone Max Plus M1, caratterizzato da un design simile ad iPhone X e da un'ottima batteria in grado di durare giorni.

Asus Zenfone 5 sfida Galaxy S9 e iPhone X, Presentato il nuovo smartphone con la "tacca". La casa di Taiwan sfida i due colossi di Samsung e Apple con il suo ultimo gioiello

ASUS ZenFone Max (M1) è un prodotto che fa della batteria il suo principale punto di forza: la cella al litio all'interno della scocca è infatti da ben 4000 mAh

A seguito dell'evento dedicato a Zenfone 5 durante il Mobile World Congress abbiamo avuto modo di testare il nuovo ASUS Zenfone 5 Lite. Si tratta di uno smartphone che non osa particolarmente sotto molti aspetti, ma che in base al prezzo - ancora ignoto - potrebbe rivelarsi interessante.

Mobile World Congress - ASUS ZenFone 5Z ti trasforma in un fotografo professionista : Barcellona – Dopo la scorpacciata della vigilia e del primo giorno di fiera, Asus si è presa le luci della ribalta della fiera catalana mostrando all’Italian Pavilion la nuova Serie ZenFone 5. Sugli scudi c’è il top di gamma ZenFone 5Z, identico nel design, display e gran parte delle tecnologie allo ZenFone 5, che si differenzia per un processore meno potente. Basta un fugace sguardo verso la nuova coppia per scorgere subito uno dei segni ...

ASUS ZenFone 5 Lite : Asus Zenfone 5 Lite è uno smartphone presentato al MWC del 2018 con a bordo Android Oreo. Il display è da 6” con risoluzione 1080 x 2246 pixel, alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 630. La RAM è di 3/4 GB mentre la memoria interna da 64 GB. Doppia la fotocamera principale da 16 MP f/2.2 + sensore con grandangolo a 120°. Troviamo poi la doppia fotocamera interna da 20 MP f/2.0 + sensore con grandangolo a 120°. Asus Zenfone 5 Lite ...

ASUS ZenFone 5 (2018) : Asus Zenfone 5 (2018) è uno smartphone presentato al MWC del 2018 con a bordo Android Oreo. Il display è da 6.2” con risoluzione 1080 x 2246 pixel, alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 636. La RAM è di 4/6 GB mentre la memoria interna da 64 GB. Doppia la fotocamera principale da 12 MP f/1.8 con OIS + 8 MP con grandangolo a 120°. Troviamo poi la fotocamera interna da 8 MP f/2.0 con sblocco facciale. Asus Zenfone 5 (2018) è anche ...

ASUS ZenFone 5 Lite Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche ASUS ZenFone 5 Lite ufficiale: quad-camera con grandangolo e display 6?, ovviamente 18:9 Presentato al MWC 2018, ASUS ZenFone 5 Lite (ZC600KL) è un raffinato smartphone, il primo che adotta un sistema a quattro fotocamere annunciato a livello mondiale con fotocamere ad alta risoluzione e grandangolari sia sul fronte