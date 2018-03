Astronomia | Hubble osserva l’atmosfera dell’esopianeta WASP-39b con una precisione mai

Astronomia : Hubble cattura la quiete dopo la tempesta galattica : L’Hubble Space Telescope della NASA/ESA ha catturato la vista di una galassia dall’aspetto delicato che è probabilmente il risultato di una collisione galattica di lunga data. Due galassie a spirale, probabilmente molto simili alla Via Lattea, hanno ruotato insieme per milioni di anni. In simili unioni di galassie, le galassie originali sono spesso allungate e fatte a pezzi mentre si avvolgono intorno ad un centro comune di gravità. dopo qualche ...

Astronomia : una spettacolare immagine di Giove in luce infrarossa catturata da Hubble : Questa meravigliosa immagine catturata dall’Hubble Space Telescope ritrae la bellezza di Giove in luce infrarossa. Hubble viene spesso indirizzato verso il gigante gassoso per studiare meglio il moto delle nubi del pianeta e soprattutto per integrare i dati in arrivo dalla sonda spaziale Juno, la missione della NASA che studierà il campo magnetico del più grande pianeta del Sistema Solare, arrivata a destinazione il 5 luglio 2016. Questa ...

Astronomia : il telescopio Hubble “sbircia” nel passato dell’Universo : Una ‘finestra’ che apre uno spiraglio sull’antico Universo: è quanto ha fatto Hubble con il suo più recente scatto, dedicato ad un ammasso galattico dal nome in codice piuttosto complesso, Plck G004.5-19.5. Il cluster è stato scoperto dal satellite Planck dell’Esa grazie all’effetto Sunyaev-Zel’dovich, vale a dire la distorsione della radiazione cosmica di fondo in direzione dell’ammasso, dovuta agli elettroni ad alta ...

Astronomia : lo sprint di Ngc 1559 nel mirino di Hubble : Una ‘velocista’ dal comportamento ascetico che ogni tanto abbandona il suo rigore per dare ‘spettacolo’: si tratta di Ngc 1559, una piccola galassia a spirale barrata scoperta dall’astronomo scozzese James Dunlop nel 1826. Classificata nei cataloghi astronomici anche come Leda 14814, Eso 84-10 e Iras 04170-6253, la galassia in questione non è tra quelle maggiormente studiate ma presenta comunque motivi di interesse per ...

Astronomia : NGC 7731 - la maestosa galassia a spirale catturata da Hubble nella costellazione di Pegaso : L’Hubble Space Telescope di NASA ed ESA ha catturato in una splendida immagine una galassia a spirale nota come NGC 7331. Individuata per la prima volta dal prolifico ricercatore di galassie William Herschel nel 1784, NGC 7331 si trova a circa 45 milioni di anni luce nella costellazione di Pegaso. La galassia mostra i suoi bellissimi bracci, che ruotano come un vortice intorno alla sua luminosa regione centrale. Gli astronomi hanno ottenuto ...

Astronomia : il “cuore” della Via Lattea nel mirino di Hubble : Un luogo tranquillo e popolato da stelle vintage: è questa l’immagine della zona centrale della Via Lattea che per lungo tempo ha dominato le opinioni degli astronomi. Un nuovo studio, invece, basato sui dati raccolti da Hubble in nove anni di osservazioni, scardina questa visione tradizionale e propone un quadro più vivace. La ricerca, coordinata dall’Università del Michigan-Dearborn, è stata illustrata al 231° convegno dell’American ...

Astronomia : ecco UGC 6093 - la galassia laser immortalata dal telescopio Hubble : Si trova a 500 milioni di anni luce, nella costellazione del Leone, e ha il tipico aspetto di una spirale barrata, con i bracci che si dipartono scintillanti dal centro, attraversato da una barra: così si è presentata la galassia Ugc 6093 allo sguardo del telescopio Hubble. Nota anche come Leda 33198 e con il più complesso codice Sdss J110047.95+104341.3, la galassia è stata ripresa dalla Wfc3 (Wide Field Camera 3) dello storico telescopio, che ...