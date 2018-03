Aspettando l' 8 marzo | dopo il sangue di Latina | Milano e Macerata

huffingtonpost

(Di venerdì 2 marzo 2018) Due ragazze sono morte. Uccise dal loro padre. Forse morirà anche la loro mamma, ma è particolare insignificante se il cuore le batta ancora o no.Non si può sopravvivere, comunque, a una cosa così. Esattamente come ieri, o l'altro ieri, ne sono state uccise altre.Donne.Fatte a pezzi, violentate o "semplicemente" uccise, senza dar adito a particolari aggiuntivi salvo quelli che si appongono, di volta in volta, ai loro massacratori.Innamorato respinto, padre depresso, fidanzato disoccupato e via così.Poi, tanto, dietro tutto questo, restano solo, e sole, loro.Chiuse nelle loro bare.Restano i loro figli, vittime anch'essi. Ormai centinaia in Italia.Restiamo poi, dietro di loro, tutte noi, che continuiamo a chiederci, sgomente, il perché di tutto questo.E questi "perché'", nel momento in cui è ancora vivo il dolore per le due bimbe di ...