Apre in Olanda il primo supermercato senza plastica

(Di venerdì 2 marzo 2018) Life in plastic is fantastic? Non proprio, a giudicare dagli allarmi che si susseguono circa la predinegli oceani e nella catena alimentare, come la catastrofica previsione che entro il 2050 nei nostri mari ci sarà piùche pesci. L’Unione europea stima in 100mila le tonnellate che ogni anno finiscono nei mari del vecchio continente, solamente dalle aree costiere. La Commissione europea si è espressa sull’utilizzo dellastabilendo che entro il 2030 ci dovrà essere solo quella riciclata e lo stop all’uso delle microplastiche laddove è possibile. E dal 2020 in Francia sarà vietata la vendita al dettaglio di generi alimentari in imballi di. Tra le best practice che troveranno, speriamo, emuli c’è l’iniziativa delbiologico Ekoplaza, che ad Amsterdam ha inaugurato ilreparto completamente «plastic-free» composto ...