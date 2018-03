Appello al Voto Raffaella Mariani | perché votare Pd

Appello Renzi a indecisi : meglio voto utile che rimpianto inutile : Roma, 1 mar. , askanews, 'A chi ci dice 'Non evocate il voto utile' non sta bene, tuttavia diciamo che ci sono ancora tanti incerti, che magari non concordano tutto al 100%, ma che non vogliono ...

Pd - Appello Renzi a 'voto utile : se voti LeU eleggi la destra' : Roma, 28 feb. , askanews, 'Io capisco l'imbarazzo degli elettori della sinistra radicale perchè o si vota centrosinistra o vince la destra. Se voti il partito di D'Alema in Lombardia vince la Lega ma ...

Appello all'unità contro il voto di ripicca. Renzi e Gentiloni a Roma nell'unico appuntamento elettorale insieme : "Questo disagio sociale non produce autunni caldi, ma egoismi, nazionalismi e se producesse la destra estrema, non sarebbe la prima volta, come ci insegna la storia...". Paolo Gentiloni parla dal palco del cinema Adriano di Roma, dove il Pd consuma la sua prima e ultima iniziativa di campagna elettorale unitaria. Presenti da Matteo Renzi, al premier appunto, i ministri Pier Carlo Padoan, Maurizio Martina, Marianna Madia e anche il candidato ...

27/02/2018 - Da Agnone l'Appello di Iorio ai molisani al voto utile : Se ne è dimenticato per la realizzazione delle infrastrutture, per il sostegno all'economia. Renzi ha lasciato il segno di questa incapacità infatti è cambiato il vento nel paese e ciò vuol dire che ...

Centrodestra insieme per Appello a voto : 19.48 "I leader della coalizione di Centrodestra formata da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia, si ritroveranno giovedì alle 15 presso la sala del Tempio di Adriano in Roma, per l'appello finale al voto". Lo afferma una nota diffusa da Forza Italia.

Neofascisti - Liliana Segre : “Più che scioglierli - quei partiti vanno stigmatizzati”. E affida agli studenti un Appello al voto : “Più che sciolti, i partiti Neofascisti vanno stigmatizzati. Si ricordino che fanno ciò che fanno perché siamo in una democrazia”. Al teatro Ponchielli di Cremona, davanti ad oltre 800 studenti, Liliana Segre, senatrice a vita sopravvissuta ad Auschwitz, ha detto di essere “qui per i miei nipoti ideali di oggi. Ho una storia da raccontarvi – ha affermato rivolgendosi ai ragazzi -: una storia tragica che però finisce bene”. Poi torna sui nuovi ...

Appello al voto per Liberi e Uguali di ex amministratori pubblici pratesi : Prato, ora ci sono le elezioni politiche ma lo sguardo è rivolto alle amministrative 2019: il centrosinistra a guida Pd, ha perso tante città, come Roma, Torino, Genova, Pistoia, ed altre, senza un ...

#TiVotoSeTiImpegni - Appello ai candidati su 9 temi di scienza e libertà : L'appello arriva dall'associazione Luca Coscioni, in primis da Marco Cappato, all'indomani della

Il voto gay “pesa” per il 6 - 2% : Appello ai partiti : Il voto gay “pesa” per il 6,2%: appello ai partiti Secondo un sondaggio di EuromediaReserch per Gay Center, il 69% degli italiani è favorevole ai diritti degli omosessuali Continua a leggere L'articolo Il voto gay “pesa” per il 6,2%: appello ai partiti sembra essere il primo su NewsGo.

Elezioni - l'Appello dei vescovi lombardi : 'Programmi reali e buona politica' Diffuso il documento della Conferenza episcopale per il voto : Alla politica, ai politici chiediamo anche attenzione alle grandi questioni che il progresso della scienza mette nelle nostre mani, come oggetto di un discernimento necessario: le questioni etiche ...

L'Appello di Delpini ai 18enni : 'Fate del vostro voto il segnale di un'epoca nuova' : Ma ora è necessario che le cose cambino, perché la politica è l'esercizio della responsabilità per il bene comune e per il futuro del Paese. E chi può avviare un cambiamento se non uomini e donne che ...

Sergio Mattarella - Appello al voto : così offre un assist a Silvio Berlusconi : ...assist a Silvio Berlusconi che viene sempre premiato quando l'astensionismo è in calo e dall'altro una legnata al Movimento 5 stelle che al contrario sale in maniera proporzionale all'anti-politica.

Appello Prodi e Veltroni - sinistra unita al voto almeno in Lombardia e Lazio : I padri nobili del Pd, l'ex premier Romano Prodi e l'ex segretario dem, Walter Veltroni lanciano, dalle pagine di Repubblica e della Stampa, un Appello all'unità della sinistra alle prossime elezioni, almeno nelle regionali di Lazio e Lombardia."Le forze del centrosinistra - dice Prodi - recuperino il buon senso e si mettano insieme per le elezioni regionali e anche per quelle nazionali". "Sono preoccupato - chiarisce - perché non ...

Rischio voto disgiunto - Appello M5S : attenzione - è vietato : 'In Calabria i nostri avversari stanno invitando tanti dei nostri probabili elettori a dare un voto disgiunto. Con questa legge elettorale intanto non esiste la possibilità di dare preferenze, perché ...