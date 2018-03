Antonio Tajani Chi è il candidato premier di Silvio Berlusconi | la rinuncia nel 2014 a

È il caso di conoscere Antonio Tajani : La storia del presidente del Parlamento europeo, che Berlusconi ha candidato a guidare il governo in caso di vittoria del centrodestra The post È il caso di conoscere Antonio Tajani appeared first on Il Post.

Silvio Berlusconi a Matrix : "Antonio Tajani ha sciolto la riserva - è pronto a guidare il prossimo governo di centrodestra" : "Sono lieto di annunciare che il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha finalmente sciolto la riserva sul suo nome e ha dato la disponibilità a guidare il prossimo governo di centrodestra". Lo ha detto Silvio Berlusconi, ospite a Matrix su Canale 5.Al giornalista che gli chiedeva se è sicuro che Tajani ha dato la sua disponibilità, il Cav ha risposto: "Mi ha detto che dopo il mio annuncio confermerà con ...

Terni - Antonio Tajani : Restituire ai giovani la possibilità di sognare' : Sono qui come presidente del Parlamento europeo per palare di industria e fare in modo che l'Europa possa avere una politica industriale' ha poi puntualizzato. Correlati [ Antonio Tajani ], [ forza ...

L'endorsement di Silvio Berlusconi : "Antonio Tajani premier sarebbe una bellissima scelta" : Endorsement di Silvio Berlusconi in favore di Antonio Tajani. A Rtl 102.5, Berlusconi ha parlato dell'ipotesi di Tajani alla presidenza del Consiglio e ha speso parole chiare: "Io non ho ambizioni politiche, voglio vincere e scegliere il premier e la squadra di governo con i miei alleati. Se fosse possibile avere Tajani sarebbe una bellissima scelta, molto stimata a livello europeo, certo sarebbe una perdita per l'Italia a livello Ue", ha ...

Silvio Berlusconi : premier uno tra Franco Frattini - Antonio Tajani e Giovanni Toti : C’è l’accordo politico tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. I due si incontreranno con Giorgia Meloni in questa settimana. Ciascuna forza politica porterà avanti le proprie battaglie nel proporzionale. I punti di sintesi sono: abolizione della Legge Fornero, innalzamento delle pensioni minime,…Continua a leggere →

Antonio Tajani : 'Con il prossimo Governo l'Italia deve diventare protagonista dell'Europa' : Occorre un piano Marshall europeo a favore di quei Paesi', con investimenti di 'almeno 40 miliardi per attuare una precisa strategia politica in Africa, che riesca a tutelare anche gli interessi ...