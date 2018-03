Antifascisti in piazza contro CasaPound Tensioni | poi una parte lascia il corteo

Antifascisti in piazza contro CasaPound Caos in strada - una parte lascia il corteo : Alle 20 è previsto l’evento di chiusura della campagna elettorale di CasaPound. In corso la protesta dei movimenti Antifascisti. Bottiglie contro agenti e giornalisti poi i manifestanti restano una cinquantina

Antifascisti in piazza a Milano contro CasaPound : insulti e attacchi alla polizia : Tensioni e scontri al corteo antifascista di largo la Foppa. I manifestanti, che sono scesi in piazza per protestare contro il corteo di CasaPound che si teneva a poche vie di distanza, hanno tentato di incamminarsi verso piazza Baiamonti. La polizia, che si era posizionata all'imbocco di via Varese, li ha bloccati e, quando i manifestanti hanno tentato di forzare il blocco, sono stati respinti con le manganellate.Nell'aria sono volati ...

Antifascisti in piazza a Milano : scontro con polizia e contusi : È un'azione degli studenti del collettivo Casc Lambrate ad aprire il sabato di mobilitazione antifascista a Milano. Pochi minuti dopo le 9 i ragazzi si sono arrampicati sul monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi in piazza Cairoli dove alle 15 si terrà il comizio elettorale del candidato premier di Casa Pound Simone Di Stefano e della candidata alla presidenza di Regione Lombardia Angela De Rosa. Gli attivisti hanno acceso fumogeni e ...

BOLOGNA - SCONTRI IN PIAZZA MAGGIORE/ Video ultime notizie : Antifascisti e polizia al comizio di Forza Nuova : BOLOGNA, SCONTRI in PIAZZA MAGGIORE tra attivisti antifascisti e polizia prima del comizio di Forza Nuova.

Elezioni - scontri a Bologna : Antifascisti occupano la piazza di Forza Nuova : scontri a Bologna in piazza Galvani tra la Polizia e gli antifascisti che avevano occupato la piazza per impedire il comizio di Forza Nuova previsto per stasera. La...

Antifascisti di professione. In piazza cori anti foibe : Contro i fascisti. Contro i razzisti. Qualcuno contro il buon gusto. Qualcun altro contro il dimenticatoio nel quale era piombato. Quasi tutti contro il Pd. 'Le strade sono di chi ama', recita il ...

MACERATA/ Antifascisti e no - tutti in piazza a usare il dolore per dividere : Ieri a MACERATA si è tenuto il corteo antirazzista. In altre città si sono verificati incidenti in cortei analoghi. Ciò che colpisce è la totale mancanza di pietà.

Macerata - Antifascisti in piazza : “Pd assente? Fa il gioco delle destre - se ne assumerà la responsabilità” : “Io mi ricordo che le piazze sono state proibite dalla destra democristiana, non da un ministro dell’interno del Pd. Devo risalire al governo Tambroni per ricordare una roba del genere”. Pesa l’assenza degli esponenti del Pd e delle istituzioni tra i partecipanti alla manifestazione antifascista di Macerata conto il raid razzista di Luca Traini che ha aperto il fuoco contro gruppi di immigrati ferendone sei. Circa trentamila persone hanno ...