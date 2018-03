Anche Huawei collabora allo sviluppo di Android P

Anche Huawei P20 Lite svelato da Evleaks : sì - ha il notch : Mentre Richard Yu lancia proclami sulla bontà della nuova gamma Huawei P20, che a suo dire sarà nettamente migliore di iPhone X, pur […] L'articolo Anche Huawei P20 Lite svelato da Evleaks: sì, ha il notch è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Non c'è stato ancora un annuncio stampa, tuttavia oggi abbiamo un'altra conferma sul matrimonio che vedrà Honor 8 convolare a nozze con Android 8.0 Oreo attraverso un aggiornamento in arrivo nel secondo trimestre.

Si riappropria del primo posto dei 10 smartphone più venduti su Amazon nell'ultima settimana (quella compresa tra il 19 ed il 25 febbraio, come si legge su 'KeyForWeb') il mattatore Huawei P10 Lite, dopo la piccola battuta di arresto dei precedenti 7 giorni, ad opera del Samsung Galaxy J5 (2017), finito adesso in seconda posizione. Sul podio figura anche l'ottimo, nonché molto economico, Huawei P8 Lite 2017, altro dispositivo del produttore ...

Ottime notizie per i possessori di un Huawei P10 Lite relative all'aggiornamento Oreo, senza dimenticare pure chi ha tra le mani attualmente un Huawei Mate 10 Lite oppure un Honor 7X. In realtà stiamo parlando dell'avvio della fase sperimentale di test di Android 8.0, per forze di cosa, propedeutica ad un rilascio effettivo e dunque proprio per questo motivo indizio inconfutabile per il futuro rilascio. Per il Huawei P10 Lite, fino a questo ...

Vi piacerebbe se i vostri Huawei P10 e P10 Plus ricevessero la funzionalità Face Unlock? Sappiate che, a livello software, stiamo parlando di un'opzione già presente nell'OS mobile di Google dai tempi di Android 5.0 Lollipop, e nota a quei pochi che l'hanno utilizzata come 'Trusted Face'. Lo sblocco tramite riconoscimento facciale ha acquisito solo oggi un certo successo per la rilevanza conferitagli da Apple, grazie al suo iPhone X (il ...

Anche Huawei starebbe lavorando a una propria interpretazione delle animoji, lanciate da Apple e probabilmente riprese Anche da Samsung con Samsung Galaxy S9. La versione del colosso cinese dovrebbe chiamarsi 3D Facial Animation.

Ci sono alcuni device di fascia ormai bassa e lanciati da qualche annetto sul mercato che possono contare sul rilascio costante di un aggiornamento software, come nel caso del cosiddetto Huawei P8 Lite. A meno di due settimane dal nostro ultimo report in merito ad una patch che si stava affacciando sul mercato, in merito alla patch B629 e B630 a seconda della versione interessata, oggi 3 febbraio tocca già fare il passo successivo. Vediamo più ...

L'aggiornamento del Huawei P8 Lite 2017 ripende in Italia e nello specifico per alcuni modelli brandizzati, purtroppo, lasciati indietro negli update nelle scorse settimane. I fortunati possessori di oggi sono quelli con un device serigrafato Wind a disposizione. Vediamo nello specifico di quale pacchetto si tratta e soprattutto quali sono le novità supportate. Il Huawei P8 Lite 2017, nel suo modello PRA-LX1 è stato raggiunto in queste ore ...

Riprende quota l'ipotesi sia Huawei P11, e non P20, il nome designato per il prossimo top di gamma del brand cinese, così come appena riportato da 'PhoneArena.com'. Benché si tratti di due marchi registrati, il primo figura molto più spesso del secondo in vari documenti, motivo che lo avvalorerebbe di più (siamo chiaramente nel campo delle ipotesi, non possiamo ancora dirvi con certezza quale dei due nomi alla fine il produttore di Shenzen ...

Continuano le discussioni online in merito alle Email e gli SMS Aspiegel Huawei in giro per il web, in virtù del fatto che ancora oggi in svariate community online ci si chiede se il messaggio in questione rappresenti una truffa o più in generale una bufala. Ecco perché tocca tornare su un argomento trattato pochi giorni fa sulle nostre pagine, nel tentativo di fare chiarezza una volta per tutte su un argomento che a quanto pare coinvolge ...

Dopo avere superato il test del congelatore. Huawei Mate 10 Pro si è ritrovato ad affrontare un altro durissimo test. Il produttore, infatti, ha pubblicato le immagini dell'attuale smartphone di punta della sua offerta immerso nell'acqua ghiacciata di un lago

Huawei P Smart, il nuovo Smartphone di fascia media dal prezzo aggressivo di Huawei, è ufficiale in Italia e quindi è tempo di conoscerne specifiche tecniche, prezzo e uscita. Sarà un nuovo best-buy?

Che cosa fare se il telefono Huawei Mate 10 si surriscalda anche quando non viene usato. Telefono caldo e batteria che si scarica quale i motivi.

Huawei Mate 10 Pro è il protagonista di un nuovo test estremo e ghiacciato. Scopriamo insieme di cose si tratta