Amici 2018 | il serale | cast | anticipazioni e tutte le informazioni

Amici 2018 Luca Tommassini tutte le novità del serale : Luca Tommassini è il nuovo direttore artistico del serale “Amici 2018”. Tommassini ha già incontrato gli allievi della scuola di Amici ed ha raccontato loro quali saranno le principali novità della prossima edizione. Finalmente dopo cinque anni di differita il serale di Amici 2018 sarà in diretta. Inoltre non ci saranno dunque anticipazioni né spoiler e i telespettatori non conosceranno prima l’eliminato della serata. Luca Tommassini vuole ...

Amici 2018 - daytime 1 marzo. Luca Tommassini fa fuori le tutine dal Serale : «Finalmente avrete dei costumi» : Amici 2018 Il Serale di Amici 2018 si avvicina e gli allievi per la prima volta incontrano il nuovo direttore artistico Luca Tommassini. Le lezioni in vista dello speciale di sabato, intanto, continuano, con nuove prove e soprattutto nuove sfide che, arrivati a questo punto, diventano decisive. Amici 2018, Paola Turci sprona Nicole Nicole viene chiamata in studio, dove ci sono Michele Bravi, Giusy Ferreri e Paola Turci. Quest’ultima si ...

Amici 2018 - daytime 1 marzo. Luca Tommassini fa fuori le tutine dal Serale : «Finalmente avrete dei costumi» : Amici 2018 Il Serale di Amici 2018 si avvicina e gli allievi per la prima volta incontrano il nuovo direttore artistico Luca Tommassini. Le lezioni in vista dello speciale di sabato, intanto, continuano, con nuove prove e soprattutto nuove sfide che, arrivati a questo punto, diventano decisive. Amici 2018, Paola Turci sprona Nicole Nicole viene chiamata in studio, dove ci sono Michele Bravi, Giusy Ferreri e Paola Turci. Quest’ultima si ...

Amici 2018 Serale : quante puntate sono - quando inizia e quando finisce : quando inizia il Serale di Amici 2018? La nuova fase del talent show di Canale 5 comincerà a breve: con l'arrivo del nuovo anno, tutti si sono chiesti quante puntate sono, quando inizia e quando finisce il Serale di Amici 17 e non è impossibile rispondere a queste domande, visto che non è lontana la data in cui vedremo il formarsi di nuove squadre, quella Bianca e quella Blu, capitanate da due coach preparatissimi. Ci sono diverse novità ...

Concorrenti Serale Amici 2018 : i nomi dei più sicuri : Si avvicina il Serale di Amici 2018: i Concorrenti hanno iniziato a presentarsi davanti alla commissione per l'ammissione alla fase finale, è la squadra vincitrice nella sfida del sabato che ha questa possibilità, ma i primi allievi che hanno provato a indossare la felpa verde non ce l'hanno fatta. Anche Carmen Ferreri ha ricevuto il no da parte dei professori, con grande stupore del pubblico visto che gli insegnanti l'hanno sempre elogiata; ...

Amici 2018 giudici - grandi nomi per il Serale : le ultime indiscrezioni : Non manca molto alla rivelazione dei giudici del Serale di Amici 2018 e se sono spuntati nomi su nomi nei mesi scorsi, vi lasciamo immaginare cosa succederà adesso che le trattative saranno già chiuse o in fase di chiusura. E indubbiamente siamo tutti molto curiosi di sapere chi siederà sulle poltrone rosse nel prossimo Serale, per questo tra un'idea e un'indiscrezione possiamo azzardare dei possibili artisti chiamati a giudicare le esibizioni ...

Amici 2018 - ecco quando inizia il Serale e tutte le novità! : quando inizia il Serale di Amici 2018? La nuova fase del talent show di Canale 5 comincerà a breve: con l'arrivo del nuovo anno, tutti si sono chiesti quante puntate sono, quando inizia e quando finisce il Serale di Amici 17 e non è impossibile rispondere a queste domande, visto che non è lontana la data in cui vedremo il formarsi di nuove squadre, quella Bianca e quella Blu, capitanate da due coach preparatissimi. Ci sono diverse novità ...

Amici 2018 - daytime 28 febbraio. Giusy Ferreri ’stronca’ Biondo : «Rappresenti sempre e solo te stesso. Mi manca una sostanza» : Giusy Ferreri e Biondo - Amici 2018 Nella scuola di Amici 2018 continuano le lezioni e gli incontri in vista del prossimo speciale di sabato. Mentre i ballerini ricevono la speciale visita di Lorenza Mario per uno stage di musical, Daniele e Luca vengono messi alla prova da Veronica Peparini. Per il rapper Biondo, invece, è tempo di fare i conti con una Giusy Ferreri tutt’altro che entusiasta di lui. Amici 2018, Irama si racconta ad ...

BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Concorrenti e news : Milly "scippa" un ballerino ad Amici di Maria : BALLANDO con le STELLE 2018, Concorrenti: Mario Adinolfi attacca Giovanni Ciacci che, da sabato 10 marzo, ballerà in prima serata con il maestro Raimondo Todaro.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 17:30:00 GMT)

Concorrenti Serale Amici 2018 : i nomi dei più sicuri : Si avvicina il Serale di Amici 2018: i Concorrenti hanno iniziato a presentarsi davanti alla commissione per l'ammissione alla fase finale, è la squadra vincitrice nella sfida del sabato che ha questa possibilità, ma i primi allievi che hanno provato a indossare la felpa verde non ce l'hanno fatta. Anche Carmen Ferreri ha ricevuto il no da parte dei professori, con grande stupore del pubblico visto che gli insegnanti l'hanno sempre elogiata; ...

Amici 2018 giudici - grandi nomi per il Serale : le ultime indiscrezioni : Non manca molto alla rivelazione dei giudici del Serale di Amici 2018 e se sono spuntati nomi su nomi nei mesi scorsi, vi lasciamo immaginare cosa succederà adesso che le trattative saranno già chiuse o in fase di chiusura. E indubbiamente siamo tutti molto curiosi di sapere chi siederà sulle poltrone rosse nel prossimo Serale, per questo tra un'idea e un'indiscrezione possiamo azzardare dei possibili artisti chiamati a giudicare le esibizioni ...

Ecco chi saranno i giudici di Amici 2018! : Non manca molto alla rivelazione dei giudici del Serale di Amici 2018 e se sono spuntati nomi su nomi nei mesi scorsi, vi lasciamo immaginare cosa succederà adesso che le trattative saranno già chiuse o in fase di chiusura. E indubbiamente siamo tutti molto curiosi di sapere chi siederà sulle poltrone rosse nel prossimo Serale, per questo tra un'idea e un'indiscrezione possiamo azzardare dei possibili artisti chiamati a giudicare le esibizioni ...

Scontro tra Alessandro dei The Jab e Rudy Zerbi ad Amici 2018 : intervengono Michele Bravi - Paola Turci e Giusy Ferreri : Lo Scontro tra Alessandro dei The Jab e Rudy Zerbi ad Amici di Maria De Filippi continua. Non è la prima volta che il concorrente viene ripreso dai docenti di canto a causa del suo carattere e nel nuovo appuntamento di Amici 2018 del 27 febbraio, su Real Time, viene mostrato cosa è successo dopo la diretta di sabato scorso. Alessandro dei The Jab è finito dinanzi alla commissione di canto per tentare l'accesso al serale di Amici, di prossimo ...

Sfida a squadre di Amici 2018 del 24 febbraio con Einar a rischio e i primi tentativi di passaggio al serale : La puntata di Amici 2018 del 24 febbraio inizia con la Sfida di Irama contro Mess, vinta dal titolare Irama. Dopo la Sfida a squadre di sabato 17 febbraio, Irama è risultato essere l'eliminato provvisorio e oggi si è dovuto Sfidare con il cantante esterno, Mess. Irama vince e resta nella scuola ma è già tra i candidati per la prossima Sfida ad eliminazione. Einar non è votabile perché la commissione ha deciso di accettare la sua candidatura ...