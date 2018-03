Amici 17 | Luca Tommassini | «Via le tute dal Serale»

Amici 2018 - daytime 1 marzo. Luca Tommassini fa fuori le tutine dal Serale : «Finalmente avrete dei costumi» : Amici 2018 Il Serale di Amici 2018 si avvicina e gli allievi per la prima volta incontrano il nuovo direttore artistico Luca Tommassini. Le lezioni in vista dello speciale di sabato, intanto, continuano, con nuove prove e soprattutto nuove sfide che, arrivati a questo punto, diventano decisive. Amici 2018, Paola Turci sprona Nicole Nicole viene chiamata in studio, dove ci sono Michele Bravi, Giusy Ferreri e Paola Turci. Quest’ultima si ...

Ballando con le stelle “ruba” ad Amici Luca Favilla e Lucrezia Lando - ecco chi sono : BalLando con le stelle 13, ci sarà anche un po’ di Amici di Maria De Filippi nel cast. ecco perché. Luca Favilla da Amici 15 a BalLando con le stelle 2018 Luca Favilla fu concorrente ad Amici 15 in coppia con Benedetta Orlandini nella categoria latino-americano. ecco la scheda biografica di allora. “Luca, 20 anni, […] L'articolo BalLando con le stelle “ruba” ad Amici Luca Favilla e Lucrezia Lando, ecco chi sono ...

Luca Tommassini a Verissimo - il nuovo direttore artistico di Amici 17 tra il bullismo e i problemi con la droga (video) : Luca Tommassini a Verissimo svela tutte le sue aspettative per la sua nuova avventura ad Amici di Maria De Filippi. Colui che fa ballare l'anima ha accettato di essere il nuovo direttore artistico del serale del talent di Canale 5, sancito da un fortissimo abbraccio con la conduttrice con la quale aveva già intavolato un discorso social basato su scherzi e battute. Immancabile il video con il quale Silvia Toffanin ha voluto presentare il ...

Vincitori della gara inediti di Amici 2018 : Einar e Carmen battono Luca e Grace : I Vincitori della gara inediti di Amici 2018 sono Einar e Carmen che si aggiudicano la possibilità di rilasciare un nuovo brano su iTunes e di lavorarci all'interno del programma con l'aiuto dei docenti e dei tutor. Einar e Carmen hanno battuto i colleghi del canto Luca e Grace. I quattro allievi di canto erano infatti in sfida dallo scorso 16 febbraio nell'ambito della nuova gara inediti di Amici di Maria De Filippi, disputata integralmente ...

Amici 2018 - Luca Tommassini direttore artistico del Serale : adesso parla Giuliano Peparini : Luca Tommassini ha preso ufficialmente il posto di Giuliano Peparini come direttore artistico di Amici di Maria De Filippi: un ruolo, questo, che entusiasma parecchio la new-entry, ed è stata palese la sua incontenibile felicità quando la conduttrice lo ha invitato in studio per parlare della loro inedita collaborazione. Maria avrebbe dovuto colmare il vuoto lasciato da Peparini con un altro esperto di danza del suo stesso livello... impresa ...

Amici 17 - la Celentano ancora contro Luca : “Sei peggio di Valentina” : Alessandra Celentano critica Luca Capomaggi ad Amici 2018: il paragone con Valentina Non c’è pace per Valentina Verdecchi, e quando la ballerina afferma che Alessandra Celentano l’ha presa di mira all’interno di Amici 17 sembrerebbe aver ragione. L’insegnante di danza classica l’ha infatti tirata in ballo anche oggi durante una discussione in cui non centrava nulla. La Celentano durante la puntata di ieri del ...

Amici 17 - Alessandra Celentano si arrabbia con Luca : “Sei presuntuoso” : Luca Capomaggi e la polemica con Alessandra Celentano a Amici 2018 E’ stata mandata in onda oggi la parte registrata dello speciale del sabato di Amici 17, in cui c’è stato un duro confronto tra Alessandra Celentano e Luca Capomaggi. Il ragazzo, dopo aver affrontato la sfida contro la neo ballerina Sephora (vinta da questa ultima), ha avanzato una critica contro l’insegnante di danza classica. Maria De Filippi ha mandato in ...

