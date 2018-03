Amici 17 | il ritorno del serale | cambieranno i giudici?

Blastingnews

: RT @MezzadridItalia: Seppur solo nello spirito siamo vicini a nostri carissimi amici del #M5S oggi in milioni a #Roma #piazzadelpopolo per… - enrico_farda : RT @MezzadridItalia: Seppur solo nello spirito siamo vicini a nostri carissimi amici del #M5S oggi in milioni a #Roma #piazzadelpopolo per… - luci69dc : RT @MezzadridItalia: Seppur solo nello spirito siamo vicini a nostri carissimi amici del #M5S oggi in milioni a #Roma #piazzadelpopolo per… - AngeloRindone : RT @MezzadridItalia: Seppur solo nello spirito siamo vicini a nostri carissimi amici del #M5S oggi in milioni a #Roma #piazzadelpopolo per… -

(Di venerdì 2 marzo 2018) In queste settimane si continua a parlare della nuova messa in onda della diciassettesima edizione del Talent show, condotto dalla presentatrice Maria De Filippi: in particolare grande attenzione deve essere riservata ai nomi dei possibili. Bisogna sottolineare che ci potrebbe essere una rivoluzione ed un rinnovamento all'interno della trasmissione, come ha confermato il cambiamento di direttore artistico dopo cinque anni: Giulio Peparini è stato sostituito da Luca Tommasini, volto noto per la sua partecipazione allo show X-Factor. I dubbi si concentrano sulla partecipazione dell'attore Daniele Liotti: quest'ultimo al momento è impegnato nelle riprese della quinta stagione della serie di Rai Uno, Un Passo Dal Cielo ed è sul piccolo schermo con la fiction Immaturi. Quali sono le novità e curiosità principali riguardanti il programma, condotto da Maria De Filippi? La ...