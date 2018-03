AmCham | Cina è considerata la prima scelta nel piano di investimenti globali

italian.cri.cn

(Di venerdì 2 marzo 2018) Il 1 marzo l'American Chamber of Commerce in South China ,, ha pubblicato il «Libro Bianco 2018 sull'ambiente commerciale della» e il «Rapporto speciale 2018 sulla situazione dell'economia dellameridionale», da cui emerge che laè ancora benvista dagli investitori internazionali e che Guangzhou è la città dell'entroterra che preferiscono per fare