Alberto Angela | il padre Piero | da piccolo scarnificava pesci e seppelliva gatti morti

Giornata mondiale del complimento : i più gettonati Enrico Mentana e Alberto Angela : Smettila di paragonarti agli altri, tu sei inimitabile! (Non la Gioconda); Sei così affascinante che anche Alberto Angela ti dedicherebbe una puntata di Ulisse; Sei così speciale che anche Enrico Mentana ti dedicherebbe un servizio. Sono questi i complimenti spiritosi e originali (chi non vorrebbe partecipare ad una puntata di Ulisse presentata dal sex symbol più seguito d’Italia?) che oggi, 1 marzo, nella Giornata mondiale del complimento, i ...

Alberto Angela : ‘Sarei potuto diventare un archeologo famoso’ : “Sarei potuto diventare forse un archeologo famoso quando in Tanzania e in Congo trovai due pezzi molti importanti, tra cui un cranio di due milioni di anni fa. All’aeroporto però rubarono una borsa, era quella con i reperti che avevo trovato, e la storia finì lì. Poi è iniziata quella come divulgatore tv”. Lo ha detto Alberto Angela, intervenuto a Firenze come padrino della manifestazione Tourisma, il salone dei beni culturali ...

La rivelazione di Alberto Angela : Potevo diventare noto archeologo - ma rubarono tutti i miei fossili : E' arrivato scortato da quattro legionari romani il conduttore televisivo, divulgatore e oramai divo del web Alberto Angela nonché padrino della manifestazione Tourisma (il Salone internazionale dei Beni culturali e dell'Archeologi) che si è concluso oggi al Palazzo dei Congressi di Firenze.Il racconto ineditoAd attendere Angela tra applausi e standing ovation oltre duemila persone provenienti da tutta Italia. In platea anche una ...

Alberto Angela : “Sarei potuto diventare un archeologo famoso ma mi rubarono reperti” : “Sarei potuto diventare forse un archeologo famoso quando in Tanzania e in Congo trovai due pezzi molti importanti, tra cui un cranio di due milioni di anni fa. All’aeroporto pero’ rubarono una borsa, era quella con i reperti che avevo trovato, e la storia fini’ li’. Poi e’ iniziata quella come divulgatore tv“: lo ha dichiarato Alberto Angela, oggi a Firenze per la manifestazione Tourisma, il salone dei ...

Alberto Angela si confessa : "Sarei potuto diventare un archeologo famoso ma mi rubarono una borsa con alcuni reperti importanti" : "Sarei potuto diventare forse un archeologo famoso quando in Tanzania e in Congo trovai due pezzi molti importanti, tra cui un cranio di due milioni di anni fa. All'aeroporto però rubarono una borsa, era quella con i reperti che avevo trovato, e la storia finì lì. Poi è iniziata quella come divulgatore tv". Lo ha detto Alberto Angela, intervenuto a Firenze come padrino della manifestazione Tourisma, il salone dei beni ...

Alberto Angela - l’erotismo nascosto della divulgazione scientifica : Di meraviglie ce ne ha mostrate tante, percorrendo da nord a sud il nostro Paese che, a dire il vero, mai ci era apparso più bello e prezioso, ma la vera meraviglia è lui: Alberto Angela, l’uomo che ha svelato l’erotismo nascosto nella divulgazione scientifica, colui che è in grado di eccitare una donna parlando di fossili e antichi santuari. Con i suoi aggettivi, il tono pacato e sicuro, il sorriso sornione di chi sa il fatto suo, Alberto ...

Caterina Balivo e Alberto Angela : la confessione della conduttrice a Detto Fatto : Caterina Balivo e Alberto Angela sono stati insieme? No, ma la conduttrice di Detto Fatto “ci ha provato” Caterina Balivo ha raccontato un curioso aneddoto a Detto Fatto, il programma che conduce quotidianamente su Rai Due. La conduttrice ha rivelato a Giovanni Ciacci, la sua spalla destra nel format pomeridiano, di averci “provato” più di […] L'articolo Caterina Balivo e Alberto Angela: la confessione della ...

Le TelePagelle di Gennaio – Alberto Angela potrebbe spiegare alla casalinga di Vigevano le trame di Lynch : Le meraviglie di Alberto Angela che mettono tutti d’accordo, da Nord a Sud. La nostalgia canaglia degli anni 90, i campanilismi a tavola de I Cuochi d’Italia. Una lettera, un nome: M di Michele Santoro. Lo storytelling di Dalai e poi il Ninja Nainggolan che a Capodanno diventa involontario autore televisivo. Centoquaranta caratteri e un voto, sui programmi tv di Gennaio, che non ci trova (quasi) mai d’accordo. Le meraviglie di Alberto Angela ...

Alberto ANGELA/ Le "Meraviglie" italiane - il miglior modo di conservarle è educarci allo stupore : Si è conclusa la mini-serie tv di ALBERTO ANGELA "Meraviglie, la penisola dei tesori". Un approccio ai beni culturali carico di stupore e di responsabilità. SOFIA BOCCETTI(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 06:10:00 GMT)ARTE/ Arcimboldo, l'epica quotidiana di un'anima terremotata, di D. BilottiARTE/ Turismo e bellezza, la ricetta sbagliata di Franceschini, di S. Boccetti

Alberto Angela promosso a pieni voti da 5 critici d'arte : 'Alberto Angela è uno che si butta dentro ai tesori del Paese con un atteggiamento molto chiaro. Da bravo insegnante entusiasta. Ed è anche spiritoso, giovane e prestante. E con quel suo mood da ...

Alberto ANGELA/ Vittorio Sgarbi e Flavio Caroli promuovono “Meraviglie” : “È l’Indiana Jones dell'informazione” : Cinque grandi critici d'arte promuovono a pieni voti ALBERTO ANGELA e la sua trasmissione “Meraviglie”, grande successo di ascolti su Rai 1.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 14:50:00 GMT)