Al supermercato con un coltello a serramanico

Il primo supermercato senza plastica - cibi confezionati solo in materiali riciclabili : Il primo supermercato senza plastica, cibi confezionati solo in materiali riciclabili Il progetto, realizzato da una catena di supermercati con una organizzazione ambientalista, prevede un reparto plastic-free in ogni punto vendita per dimostrare che si può acquistare anche senza plastica.Continua a leggere Il progetto, realizzato da una catena di supermercati con una organizzazione ambientalista, prevede […] L'articolo Il primo ...

Bolzano - tentata rapina con pistola al supermercato : Bolzano. Attimi di paura al Despar di via Battisti a Bolzano dove un uomo ha tentato una rapina mentre il supermercato stava chiudendo, verso le 19.30. L'uomo era armato di pistola e nel supermercato ...

Pamela - un testimone : "Prima di morire era con Oseghale in un supermercato a fare spesa" : Prima della sua morte Pamela Mastropietro è stata vista in un supermercato con Innocent Oseghale. La 18enne sarebbe entrata con quello che è sospettato essere il suo omicida in un...

Pachino - il ministero smentisce gli agricoltori : “Mai importato pomodori dal Camerun”. Ma le etichette del supermercato dicono il contrario : “Non ci sono state importazioni di pomodoro dal Camerun”, lo spiega in una nota il ministro per le Politiche agricole Maurizio Martina, citando un certificato dell’Agenzia delle dogane di quattro pagine relativo al “Interscambio commerciale in valore Italia-Camerun per SH4 – Gennaio-Ottobre 2017”. Secondo il rapporto, l’Italia non avrebbe importato dal paese africano “pomodori, preparati o conservati (ma non nell’aceto o acido ...

Valeria Marini superstar - spesa al supermercato con look da vamp : ROMA ? Anche quando va a fare compere Valeria Marini ama distinguersi. ?HAVE A STAR NIGHT? ?? #love #loveguess #instagood #picoftheday #life @damianiofficial...

Topo morto nella busta di verdura surgelata - supermercato ritira 40mila confezioni : Topo morto nella busta di verdura surgelata, supermercato ritira 40mila confezioni La disgustosa scoperta di una 60enne: “Abbiamo consumato quasi tutto il contenuto della confezione prima che ci accorgessimo dei pezzi di Topo e l’ho fatto amangiare anche alla mia nipotina di 2 anni”Continua a leggere La disgustosa scoperta di una 60enne: “Abbiamo consumato quasi […] L'articolo Topo morto nella busta di verdura ...

Rapina al supermercato di piazza Giotto : in due armati di taglierino minacciano commessa e scappano con l'incasso : Il volto completamente travisato, coperto da cappello e sciarpa, e in mano un oggetto appuntito. Così due malviventi si sono presentati ieri, all'ora di chiusura, all'interno del supermercato Conad di ...

Cristina Plevani : dal Grande Fratello con Taricone alla cassa di un supermercato : 'Mi sento libera' : Cristina Plevani ha lasciato il mondo dello spettacolo dopo aver fatto la radio, l'inviata di Verissimo , la concorrente di Uomini e donne , l'istruttrice di nuoto. #spiderwoman è tornata Questa sera #...

Consumatori in rivolta per i nuovi sacchetti al supermercato : Dal 1 gennaio si pagheranno i sacchetti biodegradabili dove mettere frutta e verdura. La novità non piace a chi va a fare la spesa -

Pink racconta il toccante incontro al supermercato con un'altra mamma : 'Abbiamo pianto insieme' : Ognuna compie il suo viaggio unico nel fare il lavoro più difficile del mondo". un'altra donna, invece, le fa sapere di essere single e di come il confronto con le altre mamme la faccia sempre ...

Pink racconta il toccante incontro al supermercato con un'altra mamma : "Abbiamo pianto insieme" : Agli MTV Video Music Awards aveva attirato tutta l'attenzione su di sé confessando di far crescere la figlia Willow e il figlio Jameson senza etichette di genere, e così la cantante Pink ha scatenato polemiche aspre e complimenti sinceri. Soprattutto, però, il suo modo schietto di parlare dei problemi della maternità ha ispirato e confortato molte donne, tanto da essere stata fermata da una mamma in un negozio di ...

Dipendenti del supermercato fanno selfie con un agnello macellato. Carrefour si scusa : Un agnellino macellato a cui è stato messo un ciuccio in bocca e con cui due Dipendenti del supermercato Carrefour di Tivoli si sono scattate alcuni selfie: sono queste le immagini della vergogna che, messo in circolo su Facebook dalle stesse lavoratrici, hanno fatto indignare un numero sempre maggiore di persone per la crudeltà delle foto stesse, tanto da far nascere due petizioni. Ora, come racconta il Corriere della Sera, dopo ...

Foto con animali macellati - è bufera sulle dipendenti del supermercato : Non accenna a placarsi la furia animalista contro due dipendenti di un supermercato di Tivoli, che si sono fatte Fotografare mentre "giocavano" con la carcassa di un agnellino morto, a cui è stato messo un ciuccio...