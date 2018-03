Agricoltura in Europa | il percorso verso un futuro sostenibile e produttivo

meteoweb.eu

(Di venerdì 2 marzo 2018) DEKALB®, marchio di sementi parte di Monsanto Company, ha introdotto in Spagna e Italia una nuova piattaforma digitale denominata DEKALB® SMART. Nei prossimi mesi l’espansione della piattaforma avverrà anche in altri Paesi europei. DEKALB® SMART mette a disposizione soluzioni agronomiche innovative e semplici da utilizzare, sfruttando nuovi strumenti digitali incentrati sull’ottimizzazione dell’irrigazione, la valutazione delle condizioni di salute dei campi e raccomandazioni personalizzate sulla densità della semina per gli ibridi di mais DEKALB®. L’obiettivo di DEKALB® SMART è fornire agli agricoltori un’interfaccia intuitiva per una copertura fino al 100% dei loro campi e analisi pratiche e puntuali, oltre ad aggiornamenti facilmente incorporabili nelle pianificazioni operative. Juan Martinez, EME Customer Solutions Lead presso DEKALB®, afferma: “Il lancio della piattaforma digitale ...