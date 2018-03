Aggiornamento Huawei P10 e P10 Plus TIM ancora in test | quanti giorni ancora di attesa?

Huawei P10 e P10 Plus Aggiornamento Android Oreo disponibile in Italia : disponibile anche in Italia l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per i dispositivi Huawei P10 e P10 Plus, ma al momento solo quelli non brandizzati.Segnaliamo a tutti i possessori Italiani di un Huawei P10 o un Huawei P10 Plus No Brand, ovvero non acquistato tramite operatore telefonico, che da poche ore è disponibile al download il tanto atteso aggiornamento ad Android Oreo 8.0.Continue reading Huawei P10 e P10 Plus aggiornamento Android ...

Il giorno di Oreo su Huawei P10 e P10 Plus : Aggiornamento in prima distribuzione il 1 marzo : Tutti i possessori di Huawei P10 e P10 Plus ne saranno felicissimi: l'aggiornamento Oreo nella sua versione definitiva ha iniziato la sua distribuzione in Europa e nelle prossime ore dovrebbe raggiungere anche i primi esemplari italiani. Non parliamo di un nuovo firmware beta del programma di sperimentazione a cui tutte e due i device sono iscritti ma del pacchetto software Android 8.0 definitivo, atteso da tempo oramai. I firmware in ...

Non preventivabile per Huawei P9 Plus l’Aggiornamento B383 : nuove speranze per la batteria : Sono ore calde per gli utenti che in due anni scarsi di vita del device hanno deciso di acquistare un Huawei P9 Plus, almeno per quanto riguarda la versione brandizzata TIM. In attesa di conferme a proposito dell'arrivo dell'interfaccia EMUI 8.0, che tuttavia non dovrebbe essere accompagnata dall'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, oggi 1 marzo tocca concentrarci sul rilascio di una nuova patch. Mi riferisco alla B383, che sta ...

Casi differenti per Honor 8 e Huawei P9 : cosa dobbiamo sapere sull’Aggiornamento Oreo? : Si parla moltissimo da alcuni giorni a questa di alcuni smartphone Android che sono stati commercializzati nel corso del 2016, in particolare per quanto riguarda i vari Honor 8 e Huawei P9. Nel primo caso, dopo le importantissime novità riportate nella giornata di ieri direttamente da fonti interne al produttore in Germania, è necessario approfondire ancora la questione grazie a dettagli extra che sono giunti proprio oggi 28 febbraio a proposito ...

Rinnovato Huawei P10 Lite Vodafone con Aggiornamento B137 : focus chiamate VoLTE : Il Huawei P10 Lite nella sua versione Vodafone sta ricevendo un nuovo aggiornamento in queste ore. Si tratta del pacchetto B137 e molti possessori di questo esemplare saranno di certo curiosi di conoscere le novità introdotte dall'update. Cerchiamo dunque di approfondire l'argomento con i dettagli fin qui disponibili. Il firmware pensato per il Huawei P10 Lite è, nello specifico, il WAS-LX1AC02B137 che ha un peso non proprio esiguo, ossia ...

Doppio Aggiornamento Huawei P9 Lite Italia : B405 oltre che B403 - diffusione iniziata : Preso letteralmente d'assalto dal processo di aggiornamento l'intramontabile Huawei P9 Lite. Nonostante l'età inizi a farsi sentire, il dispositivo proprio non vuol saperne di stare in pensione, auto-lanciandosi attraverso una serie di firmware che si susseguono quasi con cadenza mensile. Se negli ultimi giorni aveva cominciato ad intensificarsi la distribuzione relativa al pacchetto B403, in queste ore fiocca anche la release B405, che, ...

A tutto Aggiornamento B397 il Huawei P9 : migliorata batteria e 4 nuove funzioni : Riparte finalmente l'aggiornamento Huawei P9 con il pacchetto EVA-L09C432B397 (pensato appunto per il modello EVA-L09), zeppo di novità e nuove funzioni. La distribuzione del firmware è appena partita e il peso del download è pari a 266 MB che preannuncia la corposità dell'adeguamento software. Cosa cambia esattamente per il Huawei P9 con a bordo il nuovo update B397? La prima funzione di rilievo introdotta è quella relativa alla possibilità ...

Su Huawei P10 Lite Aggiornamento Oreo beta partito in Cina : anche per Mate 10 Lite e Honor 7X : Ottime notizie per i possessori di un Huawei P10 Lite relative all'aggiornamento Oreo, senza dimenticare pure chi ha tra le mani attualmente un Huawei Mate 10 Lite oppure un Honor 7X. In realtà stiamo parlando dell'avvio della fase sperimentale di test di Android 8.0, per forze di cosa, propedeutica ad un rilascio effettivo e dunque proprio per questo motivo indizio inconfutabile per il futuro rilascio. Per il Huawei P10 Lite, fino a questo ...

Davvero migliora la batteria per Huawei P9 Lite con Aggiornamento B403? Primi riscontri : Si parla poco da un po' di tempo a questa parte del cosiddetto Huawei P9 Lite. Nonostante l'elevata mole di vendite registrata qui in Italia in due anni scarsi, infatti, il focus degli addetti addetti ai lavori e del produttore sembra essersi spostato su modelli più recenti, ma si tratta solo di apparenza visto che si attende con trepidazione l'uscita su larga scala dell'aggiornamento B403. Il motivo? Il changelog trapelato poche settimane fa ...

Novità importanti per Huawei Mate 10 Lite : occhi puntati sull’Aggiornamento B142 : Fa passi da gigante il middle-range Huawei Mate 10 Lite, presentato quasi in sordina ad ottobre 2017, e che ha già raccolto una lunga serie di consensi anche presso il pubblico italiano. Stavolta il device viene colpito dall'aggiornamento B142, a partire dal territorio pakistano, che porta con sé alcune Novità davvero significative, tra cui la patch di sicurezza aggiornata al 1 febbraio e la funzionalità 'Face Unlock'. Quest'ultima ...

Huawei Mate 10 Lite riceve il Face Unlock con un nuovo Aggiornamento : Anche Huawei sta utilizzando tale tecnologia e con il nuovo aggiornamento la rende disponibile su Huawei Mate 10 Lite, il medio gamma del produttore cinese che sta riscuotendo un buon successo di vendite. L'articolo Huawei Mate 10 Lite riceve il Face Unlock con un nuovo aggiornamento è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Novità EMUI 8.0 su Huawei P8 Lite 2017 : le aspettative dell’Aggiornamento : Tra i best-seller del brand cinese si annovera sicuramente Huawei P8 Lite 2017, uno dei device canditati alla ricezione della prossima versione EMUI, corrispondente all'iterazione 8.0. L'interfaccia dovrebbe accompagnarsi all'aggiornamento Oreo, ma in questa sede vogliamo concentrarci essenzialmente sulle Novità ad essa relativa, che si dice sposerà il device sopra menzionato a cavallo del Q2 2018 (periodo di riferimento che va da aprile a ...

Sempre più caldo Huawei P8 Lite 2017 con Aggiornamento B199 : tre cose da sapere : Sono elevatissimi i ritmi coi quali Huawei sta rilasciando patch per i propri device, come potremo percepire oggi 12 febbraio a proposito dell'aggiornamento che è stato messo a disposizione di coloro che hanno deciso di acquistare un Huawei P8 Lite 2017 neo corso dell'ultimo anno. Dopo aver esaminato gli effetti dell'ultimo pacchetto software che ha messo piede in Italia, con relativi bug risolti a detta di moltissimi utenti, ora è possibile ...

Benissimo Huawei Mate 10 Lite con Oreo : Aggiornamento entrato in test : Iniziamo a girare bene le cose anche per Huawei Mate 10 Lite, l'ultimo gioiellino del produttore cinese, che sappiamo essere molto apprezzato anche qui da noi. Agli utenti italiani farà piacere apprendere che l'azienda di Shenzen ha predisposto, per questo ed alcuni altri device, l'inizio del programma beta, per testare l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, in combo con l'interfaccia utente EMUI 8.0. Come riporta la relativa pagina di ...