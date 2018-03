A12 chiusa per ghiaccio | code su Aurelia

Liguria - resta chiusa A12 per ghiaccio : 5.40 La Liguria spezzata in due per la chiusura delle due principali vie di collegamento tra provincia di La Spezia e la provincia di Genova. resta chiusa l'autostrada A12 tra La Spezia e Sestri Levante, a causa del ghiaccio . Ieri le abbondanti nevicate hanno provocato anche alcuni incidenti senza gravi conseguenze. chiusa anche la strada alternativa, l'Aurelia,dove un mezzo pesante risulta ancora di traverso bloccando l'arteria.Le auto e tutti ...

Maltempo - allerta gelicidio : A12 chiusa per ghiaccio - code sulla Aurelia : Numerosi automobilisti e camionisti sono bloccati ormai da ore lungo la via Aurelia sul passo del Bracco, nello Spezzino, a causa del ghiaccio che si e’ formato sulla strada per il gelicidio, dopo una giornata di nevicate intense e temperature sotto zero. A complicare la situazione anche un mezzo pesante che e’ finito di traverso contribuendo al blocco del traffico. Automobilisti e camionisti si erano trovati costretti a percorrere ...