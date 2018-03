A12 chiusa per ghiaccio | code su Aurelia

La A12 è stata chiusa per il gelo tra La Spezia e Sestri Levante : In Liguria il brutto tempo sta causando problemi al traffico. L’autostrada A12, che collega Genova a Livorno lungo il litorale tirreno, è stata chiusa tra La Spezia e Sestri Levante per il ghiaccio che si è formato giovedì (il famoso gelicidio); The post La A12 è stata chiusa per il gelo tra La Spezia e Sestri Levante appeared first on Il Post.

