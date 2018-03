A tutto Skriniar | il derby imminente e l’interesse del Barcellona

calcioweb.eu

(Di venerdì 2 marzo 2018) Il difensore centrale dell’Inter, Milan, è una delle più liete sorprese della stagione in casa nerazzurra. Dal suo arrivo alla corte di Spalletti è stato un crescendo di prestazioni positive, tanto da attirare su di sé gli occhi delle big europee, su tutte il. Il calciatore, parlando alla Gazzetta dello sport, ha detto di sapere dell’interesse blaugrana: “Quando sono arrivato qui, si diceva che il mio prezzo fosse esagerato, adesso vedo girare cifre più alte. Le voci le sento, leggo dele di altri club, però io sono concentrato solo sui prossimi impegni: devo pensare alle partite e agli allenamenti, il resto non conta. Di sicuro la mia permanenza all’Inter non è legata alla qualificazione in Champions, e comunque sono convinto che in Champions ci andremo a prescindere, perché l’Inter ha uomini e professionisti di qualità. Amo ...