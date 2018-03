A Livorno sciopero a orologeria contro il comizio del leghista

ilgiornale

(Di venerdì 2 marzo 2018) Cosa non si inventa la sinistra pur di boicottare gli avversari politici. Ale rappresentanze sindacali di Slc Cgil e Usb hanno annunciato che «i lavoratori e le lavoratrici del teatro Goldoni hanno deciso di scioperare, nell'orario compreso tra le 17 e le 23» di ieri a causa della presenza in quella sede del «di Lorenzo Gasperini, esponente locale della Lega». L'accusa, per il giovane aspirante deputato, è quella di essere «fascista».Nella lettera inviata alla Fondazione teatro della città di, Michele Rombolini di Usb e Massimiliano Iovino e Lorenzo Scalsi di Slc Cgil spiegano: «Non siamo interessati a entrare nel merito della campagna elettorale. Non è la presenza di un partito come la Lega il nostro problema».I firmatari chiariscono che «a distanza di una ...