8 Marzo | a Roma pap test gratuiti per un giorno | l' impegno di Artemisia Lab

Meteo Roma le previsioni per domani 2 Marzo 2018 : Meteo Roma. domani tempo instabile con piogge per l’intera giornata. Nel Lazio tempo prevalentemente instabile con piogge. Meteo Roma le previsioni per domani 2 Marzo 2018... L'articolo Meteo Roma le previsioni per domani 2 Marzo 2018 su Roma Daily News.

Con Oronero Live al via i concerti di Giorgia nei palasport - dal 2 e 3 Marzo a Roma : date e biglietti in prevendita : A partire da venerdì 2 e sabato 3 marzo a Roma, debutta Oronero Live, la nuova serie di concerti di Giorgia nei palazzetti a supporto dell'ultimo omonimo progetto discografico. Sulla scia dell'album in studio Oronero, Giorgia ha rilasciato un disco Live con il meglio del suo ultimo Oronero Tour arricchito da due brani inediti, il singolo Come Neve in duetto con Marco Mengoni, già certificato platino, e Chiamami ...

Neve : l'1 Marzo scuole chiuse a Ravenna - Cervia e Bassa Romagna; aperte a Faenza : scuole chiuse nei comuni di Ravenna, Cervia e Bassa Romagna giovedì 1 marzo. È il provvedimento adottato in via precauzionale dai rispettivi sindaci in considerazione dell'allerta meteo diramata dalla ...

CirCuba resta a Roma - dopo il grande successo proroga fino all'11 Marzo : Un grandissimo successo di pubblico ha decretato CirCuba uno degli spettacoli più applauditi del 2018. CirCuba è lo spettacolo più solare di cui tutti parlano a Roma in Viale C. Colombo angolo viale ...

Emilia Romagna Allerta Arancione Neve 1 Marzo 2018 : L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile Emilia Romagna ha emesso il seguente avviso di criticità: Allerta Arancione per Neve per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN. Allerta GIALLA per frane e piene dei corsi minori per le province di BO, RA, FC, RN […]

Venerdì 2 Marzo a Roma la Festa dei 40 anni dell’associazione di Scenografi - Costumisti e Arredatori italiani : L’A.S.C. compie 40 anni e festeggia le realizzazioni a livello nazionale e internazionale dei suoi Associati: Scenografi, Costumisti e Arredatori

Uber trasporta elettori ai seggi gratis 4 Marzo a Roma e Milano : Milano, 28 feb. , askanews, Uber, l'applicazione che consente alle persone di spostarsi in città, lancia una speciale iniziativa per agevolare gli elettori di Roma e Milano che domenica dovranno ...

Serie A - anticipi - posticipi e recuperi/ Juventus-Atalanta il 14 Marzo - il derby di Roma alle 18 : 00 : Serie A, anticipi, posticipi e recuperi, Juventus-Atalanta il 14 marzo, il derby di Roma alle 18:00. Diramato l’elenco delle partite in anticipo e in posticipo dei prossimi turni(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 09:09:00 GMT)

Votate a Roma ma poi tutti al Whisky Festival by Spirit of Scotland 3- 4 Marzo : Questo week end il 3 e 4 marzo Roma si scalderà un po’, non solo con le votazioni ma con la settima edizione Roma Whisky Festival by Spirit of Scotland: un appuntamento per appassionati, neofiti e professionisti del Whisky con eventi, degustazioni, masterclass, seminari sulla mixology, ospiti internazionali, cocktail bar, area gourmet con ostriche, salmone e haggis e la novità dei Cognac e Armagnac. Dove? Presso il Salone delle Fontane ...

Silvio Berlusconi annuncia la manifestazione unitaria del centrodestra : "Si farà a Roma l'1 Marzo" : La manifestazione unitaria del centrodestra in vista del voto del 4 marzo si farà. Ad annunciarlo è Silvio Berlusconi nel corso del Forum live Ansa-Facebook. "Sì la faremo e sarà a Roma giovedì prossimo alle 18", ha detto il Cav.Sul post voto, Berlusconi ha le idee chiare: niente larghe intese. "Noi - ha sottolineato - non siamo la Germania, i partiti in campo hanno visioni e principi differenti e noi leader ...

George Best all’Apollo 11 di Roma il 1° Marzo : “Ho speso la maggior parte dei miei soldi in donne, alcool e macchine veloci, tutto il resto l’ho sperperato”. Questa è la frase più famosa di... L'articolo George Best all’Apollo 11 di Roma il 1° marzo su Roma Daily News.

B&B Day : il 10 Marzo si dorme gratis nei più romantici indirizzi d’Italia : Intimi, romanticissimi, sono nei borghi e nelle città d’arte più belle d’Italia: sono il posto che vorreste per una fuga d’amore i 20 B&B che trovate nella gallery sopra, da provare ora e a metà prezzo. Tutto grazie al B&B day del 10 marzo, la giornata nazionale dei Bed & Brekafast, che festeggiano regalando ai viaggiatori due notti al prezzo di una: quella del 10 è gratis e l’altra la pagate voi. Insomma, per ...

Berlusconi : sì alla manifestazione unitaria - il 1° Marzo a Roma con Salvini e Meloni : 'Non ho niente in contrario a partecipare se c'è una manifestazione del centrodestra; finora non ho partecipato perché ho ritenuto che il mio tempo poteva essere meglio impiegato con interviste ...

Promozione della scienza : online l'avviso pubblico 'Eureka! Roma 2018'. Proposte fino al 12 Marzo : E' stato pubblicato sull'Albo Pretorio e qui sul sito di Roma Capitale l'avviso pubblico 'Eureka ! Roma 2018' che mette a disposizione 500mila euro per realizzare progetti di Promozione della scienza tra il 19 aprile e il 3 giugno. C'è tempo fino al 12 marzo per presentare le Proposte. Tra i criteri di valutazione la capacità del progetto di sensibilizzare su temi scientifici e di offrire ...