3 startup che smascherano le truffe quando compri in internet : Ecommerce Un fatturato di quasi 7 miliardi di euro. È il valore dei prodotti contraffatti in Italia. Il dato emerge da una ricerca del Censis, stilata in collaborazione con la direzione generale per la lotta alla contraffazione del ministero dello Sviluppo economico. La stima registra un aumento del 4,4% rispetto ai 6,5 miliardi del 2012, con una perdita del gettito fiscale di 5,7 miliardi di euro. Nel lungo elenco di prodotti contraffatti sono ...

Circle - una startup che si occupa di criptovalute - ha comprato il popolare sito di exchange Poloniex : Circle, una startup che si occupa di criptovalute e che è stata finanziata tra gli altri dalla banca d’affari Goldman Sachs, ha comprato il popolare sito di exchange Poloniex, uno dei principali che permette l’acquisto di bitcoin, ethereum o altre The post Circle, una startup che si occupa di criptovalute, ha comprato il popolare sito di exchange Poloniex appeared first on Il Post.

Elezioni - c’è anche la lista dei cervelli in fuga e degli startupper milionari. Si chiama “10 volte meglio” : Dal nulla (o quasi) spunta un’alternativa per gli indecisi: il partito degli startupper milionari e dei cervelli in fuga. Si chiama “10 volte meglio” e il suo presidente è Andrea Dusi, un veronese poco più che quarantenne che ha fondato una società da 40 milioni di fatturato e l’ha poi venduta ai franco irlandesi di Smartbox. Due anni dopo si dà alla politica, in Italia. Come braccio destro ha Stefano Benedikter, un ...

Cucce intelligenti e app : due startup che aiutano a controllare Fido a casa - : la console per controllare da remoto il cane Made in Italy è invece "Bautiful Box" , la prima console al mondo grazie alla quale è possibile controllare e intrattenere da remoto gli animali domestici,...

Dieci startup italiane che sognano l'America : Una truppa di startup italiane, dalla sanità digitale al fintech, saranno a New York con l'acceleratore iStarter per incontrare investitori internazionali

10 startup italiane che sognano l’America : (Nicola Garelli, Presidente di iStarter/Foto: iStarter) Dai test genomici avanzati a un controllo della pressione arteriosa. Da un motore di ricerca per eventi a sistemi di pagamenti digitali per le banche. Sono questi i progetti di alcune delle dieci startup italiane che lunedì 26 febbraio saranno a New York per incontrare investitori internazionali. Le imprese innovative partecipano alla terza tappa del Made in Italy 2.0.2.0, un tour mondiale ...

Dieci startup italiane che sognano l’America : (Nicola Garelli, Presidente di iStarter/Foto: iStarter) Dai test genomici avanzati a un controllo della pressione arteriosa. Da un motore di ricerca per eventi a sistemi di pagamenti digitali per le banche. Sono questi i progetti di alcune delle Dieci startup italiane che lunedì 26 febbraio saranno a New York per incontrare investitori internazionali. Le imprese innovative partecipano alla terza tappa del Made in Italy 2.0.2.0, un tour mondiale ...

6 startup italiane che vogliono cambiare il modo di fare sport : Dalla app per fare esercizi insieme all'analisi delle movimenti con i big data, l'innovazione dello sport è al centro di un programma europeo

6 startup italiane che vogliono cambiare il modo di fare sport : Credits: Math&sport Dalla app per fare sport in gruppo al team che studia le prestazioni di uno sportivo con una Go pro. Dalla riabilitazione ortopedica alla piattaforma per commentare le partite. In Italia le startup investono anche nell‘innovazione nello sport. Per sei di loro si sono di recente aperte le porte dello SpinLab, il primo programma europeo di accelerazione sport-tech nato dalla collaborazione tra il ...

In Italia di startup si discute sempre meno. Adesso lo dicono anche i dati : E sopratutto coerente, considerato che le startup sono state a lungo proprio la promessa di un mondo in cui bastava poco per diventare imprenditori. Crearselo il lavoro. Forse quella promessa è stata ...

A Milano c'è un bando per 15 startup che vogliono crescere : L'incubatore di imprese Speed Mi Up mette a disposizione quindici posti per altrettante startup con un programma di accelerazione di due anni

A Milano c’è un bando per 15 startup che vogliono crescere : bando per startup di Speed Mi Up Per quindici startup si aprono le porte di Speed Mi Up, l’incubatore di imprese di Milano. Oggi l’ente, fondato da università Bocconi e Camera di commercio ambrosiana, con il sostegno del Comune di Milano, lancia l’undicesimo bando per imprese innovative. Per candidarsi (qui le condizioni) c’è tempo fino alle ore 12 del prossimo 30 marzo. All’incubatore potranno accedere al massimo ...

startup - solo 70 su 8mila hanno un sito che funziona per davvero : In Italia una piccolissima percentuale di Startup ha un sito funzionante, veloce, indicizzato e rapido a caricare i contenuti

Booking sceglie una startup italiana per il check-in 24 ore su 24 : Keesy offre un sistema di reception automatizzata per fare check-in in case e altre strutture ricettive. Booking la metterà alla prova in Italia