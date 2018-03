Xbox One S in bundle con Sea Of Thieves ora disponibile sul Microsoft Store

Payday 2 : la versione Switch a confronto con quelle PS4 e Xbox One in un video : Da pochi giorni Payday 2 è sbarcato anche su Nintendo Switch, con più di 50 rapine, oltre 150 armi, tantissimi rapinatori tra cui scegliere e l'aggiunta del personaggio di Joy.Ma come si comporta il titolo di Overkill sull'ibrida di Nintendo? Una prima idea ce la siamo fatta grazie a un video comparativo che metteva a confronto Payday 2 su Switch e PS4. Ora arriva l'analisi condotta da Digital Foundry che aggiunge al confronto anche la versione ...

I giocatori Xbox One hanno speso più di 840 milioni di ore sui titoli retrocompatibili : Ultimamente si è parlato abbastanza della funzione di retrocompatibilità di Xbox One, vi abbiamo segnalato l'arrivo di nuovi titoli Xbox 360 "Enhanced" e di una modalità grafica presente su Xbox One X che vi permetterà di giocare con grafica originale o migliorata.Oltre a questo arrivano interessanti dati relativi alla feature dell'ammiraglia di Microsoft. Infatti, come riporta Major Nelson, il colosso ha stimato che i giocatori Xbox One hanno ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : questa settimana dovrebbero arrivare i dettagli della nuova patch per Xbox One : Il fenomeno PlayerUnknown's Battlegrounds è stato recentemente protagonista con alcune notizie che parlavano di una possibile versione Nintendo Switch: da un'analisi condotta sulla versione mobile del gioco, si è appreso che un eventuale porting non sarebbe poi così impossibile.Oggi il famoso e apprezzato PUBG torna protagonista con novità che riguardano la versione Xbox One. Come segnala USGamer, questa edizione del gioco sembra abbia avuto una ...

The Resistance - il primo DLC pack di Call of Duty : WWII da oggi disponibile per Xbox One e PC : Call of Duty WWII- The Resistance è disponibile e ricco di nuovi contenuti Multiplayer, il DLC The Resistance include tre nuove mappe Multigiocatore e la nuovissima missione della modalità Guerra, ideata proprio per riflettere e ricreare lo spirito di chi ha combattuto per la libertà durante la Seconda Guerra Mondiale. Il pacchetto, inoltre, include The Darkest Shore, il nuovo terrificante capitolo della saga Nazi Zombi.Nel DLC The Resistance, i ...

Satya Nadella : ” Xbox Live rappresenta l’unificazione tra Xbox One e Windows 10? : Con il programma Xbox Play Anywhere e la disponibilità delle esclusive console anche su PC, Microsoft ha voluto definire in questi anni la sua nuova strategia. A ribadirlo nuovamente è Satya Nadella, l’amministratore delegato di Microsoft, che, durante una conferenza a San Francisco, ha dichiarato di essere soddisfatto del comparto gaming della società costituito non solo da Xbox One ma anche da Windows 10. Unire le due piattaforme resta ...

Xbox One X : Miglioramenti per i giochi Xbox360 : Major Nelson annuncia ufficialmente la disponibilità a partire da oggi, della compatibilità dei primi giochi Xbox360 con l’Xbox One X Enhanced, il quale consente di usufruire delle notevoli migliorie grafiche e prestazionali in gioco. I giochi Xbox360 migliorano su Xbox One X I primi titoli ad usufruire delle nuove migliorie sono: Assassin’s Creed Crackdown Fable Anniversary Fallout 3 Forza Horizon Gears of War ...

The Elder Scrolls Online : il DLC Dragon Bones e l'aggiornamento 17 disponibili per Xbox One e PS4 : ZeniMax Online Studios ha pubblicato l'aggiornamento più consistente del 2018 per The Elder Scrolls Online con un DLC comprendente due dungeon chiamato "Dragon Bones" (Ossa di drago) e l'aggiornamento 17, un'integrazione gratuita per tutti che include tante nuove funzionalità per Xbox One e PlayStation 4.Il DLC Dragon Bones include due nuovi dungeon, Scalecaller Peak e Fang Lair, disponibili a livello Normale e Veterano. Inoltre, i giocatori ...

Le uscite di marzo 2018 : i videogiochi in arrivo per PS4 - Xbox One - PC - Switch - 3DS - mobile : Siamo arrivati all'ultimo giorno di febbraio ed è tempo, com'è giusto che sia, di rivolgere l'attenzione alle uscite di marzo 2018: i primi due mesi dell'anno da poco iniziato hanno già sparato delle cartucce davvero niente male, ma i prossimi 30 giorni che segneranno il debutto della primavera riserveranno alcune release di assoluto spessore. Vediamole tutte! Lasciando trascorrere tranquillamente la prima settimana e mezzo di marzo, saltiamo ...

I titoli Xbox 360 nel programma "Enhanced" di Xbox One X potranno essere giocati con la grafica originale o migliorata : Major Nelson comunica che i giocatori potranno giocare i titoli Xbox 360 appartenenti al programma "Enhanced" di Xbox One X con una nuova impostazione grafica.Spieghiamo meglio: grazie all'introduzione di un'opzione, i giocatori potranno scegliere se giocare i titoli Xbox 360 con la grafica originale, come accade su Xbox One e Xbox One S, o con le migliorie visive offerte da Xbox One X.In realtà, quest'ultima opzione viene scelta di default, ma ...

Microsoft conferma The Witcher 2 e altri titoli nel programma "Enhanced" di Xbox One X : Proprio nella giornata di ieri era spuntata un'interessante indiscrezione che voleva l'apprezzato The Witcher 2: Assassins of Kings in arrivo tra i titoli "potenziati" per Xbox One X. Senza annunci ufficiali la notizia andava classificata come rumor, ma ora arriva la conferma di Major Nelson.Il secondo capitolo di The Witcher insieme ad altri titoli entrano ufficialmente nel programma "Enhanced" per Xbox One X. Qui di seguito possiamo vedere le ...

Microsoft annuncia un bundle di Xbox One S con Sea of Thieves : Manca poco all'arrivo di Sea of Thieves, il titolo piratesco di Rare previsto per Xbox One e PC che ha visto crescere moltissimo la sua popolarità nel corso delle fasi beta su Twitch. Proprio in vista del lancio ecco che Major Nelson comunica in via ufficiale l'arrivo di un bundle che vi permetterà di mettere le mani su Xbox One S e Sea of Thieves.Il pacchetto sarà disponibile il giorno del lancio del titolo, ovvero il 20 marzo, per 300,99 Euro ...

The Witcher 2 : Assassins of Kings potrebbe ricevere una patch per Xbox One X : Mentre nella mattinata di oggi CD Projekt RED preannunciava novità per la patch di The Witcher 3: Wild Hunt dedicata a PS4 Pro, ecco spuntare un interessantissimo rumor che riguarda l'apprezzato secondo capitolo della serie che potrebbe ricevere un aggiornamento per Xbox One X.Infatti, stando a quanto riportato da USGamer, un utente Reddit ha pubblicato una foto che lascerebbe intendere l'arrivo di The Witcher 2: Assassins of Kings all'interno ...

Prezzo FIFA 18 e Forza Motorsport 7 Xbox One scontato dal 27 febbraio : offerte Deals with Gold : Nuova settimana, nuove offerte Deals with Gold per Xbox One e Xbox 360, come riporta Major Nelson. Tra le offerte c'è da riportare sicuramente uno sconto su FIFA 18, si risparmia il 67%, ma anche su giochi come Elite Dangerous, Forza Motorsport 7, Lords of the Fallen e Dead Island: Definitive Collection. Le offerte partono da oggi 27 febbraio e saranno disponibili fino al 6 marzo, quindi affrettatevi! Sicuramente FIFA 18 è l'offerta migliore ...