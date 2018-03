World Conqueror X | vediamo assieme il teaser trailer del titolo strategico

eurogamer

(Di giovedì 1 marzo 2018) Circle Entertainment ha pubblicato un nuovoperX, un nuovo arrivo per Nintendo Switch che andrà ad arricchire la libreria di titoli strategici offerta dalla console.Come riporta Nintendoeverything, i preordini perX sono effettuabili già da ora sull'eShop. Il gioco è proposta al pubblico al prezzo di 9.99 euro, mentre se preordineremo potremo beneficiare di uno sconto del 10%: un'ottima occasione per chi non vedere l'ora di mettere le mani su unoper la console ibrida più venduta sul mercato.Cosa ne pensate del? Proverete questo gioco?Read more…