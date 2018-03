Wind aumenta il canone delle offerte mobile dell’8 6% dal 3 aprile

Rinnovi mensili : anche Wind aumenta i costi mensili mantenendo invariati i bundle : A partire dal 3 aprile anche le offerte Wind subiranno un ritocco verso l'alto, e come è già capitato per altri operatori si tratta di un rialzo consistente che non porterà però all'aumento delle soglie. L'articolo Rinnovi mensili: anche Wind aumenta i costi mensili mantenendo invariati i bundle è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Pronte le temutissime rimodulazioni Wind Basic e Wind Senza Scatto : quanto aumentano dal 3 aprile : Giungono purtroppo anche le rimodulazioni Wind in vista del ritorno alla fatturazione per mese solare in luogo di quella ogni 28 giorni. Dal prossimo 3 aprile, in effetti, l'offerta Wind Basic ma anche la Wind Senza Scatto vedranno aumentato il loro costo mensile, anche se non quello annuale: trucchetto di questo e sia altri operatori che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime settimane e che pure è stato motivo dell'attuale inchiesta (con ...

Windows Mixed Reality : aumentano le quote di utilizzo : L’analisi dei dispositivi per la realtà virtuale, fra l’agosto 2016 e gennaio 2018, ha evidenziato una crescita delle quote di utilizzo degli Headset Windows Mixed Reality. VR Headset Nel dicembre 2017 lo Share dei dispositivi Windows Mixed Reality era pari al 4.35%, aumentando fino al 5.17% nel gennaio 2018. Stando a questi dati, i dispositivi progettati per WMR, stanno lentamente prendendo piede; guadagnandosi il loro posto nel ...