WhatsApp | arriva l' aggiornamento che porta con sè una novità

WhatsApp - stop ai messaggi spam/ Arriva un update per bloccare le catene di Sant’Antonio : WhatsApp, stop ai messaggi spam: Arriva un update per bloccare le catene di Sant’Antonio. Termineranno finalmente i noti, quanto fastidiosi, messaggi virali(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 11:12:00 GMT)

Pubblicità su WhatsApp - arriva la conferma ufficiale : Siamo da tempo abituati a ricevere messaggi promozionali attraverso i social preferiti: Facebook, Messenger e affini utilizzano questa pratica da tempo e ora sembra ufficialmente giunto il momento di vedere implementati gli ADV anche sulla nota App di messaggistica WhatsAppPubblicità su WhatsApp: termini e condizioniSecondo il team di sviluppo WABetaInfo, questi nuovi termini sono stati scoperti nell’ultima beta di WhatsApp rilasciata per ...

Aggiornamento gruppi WhatsApp : arriva la descrizione - a cosa serve e come utilizzare la funzione : La nuova funzione di descrizione in Aggiornamento per i gruppi WhatsApp era stata anticipata da tempo da una serie di indiscrezione e da oggi è realtà, per una buona fetta di utenti che utilizzano l'applicazione di messaggistica. cosa prevede l'opzione e come può essere utilizzata al meglio? I gruppi WhatsApp da oggi nella loro versione Android (in realtà la beta 2.18.54) e in quella Windows Phone (anche questa nell'update test 2.18.28 ...

Su WhatsApp arrivano i giochi per i gruppi - grazie a uno sviluppatore italiano : Se volete portare un tocco di vivacità ai vostri gruppi WhatsApp potete inserire una lista di giochi, semplici e allo stesso tempo intriganti, con cui sfidare i vostri amici e ravvivare le chat più noiose. L'articolo Su WhatsApp arrivano i giochi per i gruppi, grazie a uno sviluppatore italiano è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Dopo San Valentino arriva San Faustino : auguri a tutti i single - ecco le FRASI più divertenti da inviare su WhatsApp e Facebook : Il 15 febbraio, il giorno Dopo San Valentino, si ricorda San Faustino: è considerata ormai la Festa dei single, di tutti coloro che, per scelta o per colpa del destino, non cercano la propria metà o non l’hanno ancora trovata. San Faustino è considerata la festa dei “non innamorati” in parte perché è il giorno successivo alla Festa degli innamorati per eccellenza, in parte per il nome Faustino, che deriva dal latino e significa “propizio, ...

WhatsApp - una graditissima novità sta per arrivare Video : #WhatsApp è ormai diventata un vero e proprio punto fermo [Video] per tutti coloro che, attualmente, posseggono uno smartphone #Android o un iPhone di #Apple. Negli ultimi tempi, un'ulteriore versione di questa applicazione ha fatto il suo esordio anche su iPad. Invece, da diverso tempo chiunque può facilmente utilizzare anche WhatsApp Web, fruibile in ambiente desktop. I prossimi cambiamenti di WhatsApp WhatsApp Web, a breve, dovrebbe integrare ...

WhatsApp - arrivano i pagamenti tramite l'applicazione : ecco come funzionerà Video : Quali sono le applicazioni che maggiormente scaricate sul vostro #Smartphone? Non vogliamo di certo suggerirvi la risposta, ma se dovessimo fare un'indagine di mercato a riguardo, probabilmente i sistemi di messaggistica istantanea farebbero parte di quelle applicazioni. E' il caso di #WhatsApp, #Telegram e Messenger di Facebook, tramite le quali la maggior parte degli utenti smartphone preferisce comunicare grazie a funzioni come le chiamate, ...

Huawei P10 le notifiche mail WhatsApp non arrivano : notifiche Huawei P10 non vengono più ricevute sullo smartphone Android Lo stesso problema presente su Huawei P8 e Huawei P10 si presenta anche su Huawei P10.

WhatsApp - notifiche fastidiose? Nei gruppi arrivano i Tag Video : L'applicazione di messaggistica '#WhatsApp' è ormai utilizzata in tutto il mondo. Il motivo che ha spinto gli utenti a iscriversi e scaricare questa applicazione sono le tante funzioni che essa svolge, ovvero, quella di poter chiamare senza costi, inviare immagini e file audio a tutti gli amici e presenti presenti nella rubrica che come loro hanno scaricato applicazione WhatsApp. Riteniamo però giusto e doveroso ricordare che per utilizzare tali ...

WhatsApp - questa volta non è bufala : arriva la chiusura dei profili - ecco perché Video : Di recente uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati dagli utenti #Smartphone, ovvero #WhatsApp, sta facendo parlare di sé per le numerosi funzioni che sta promuovendo in questo 2018, soprattutto per rispondere all'incremento degli iscritti che ha riguardato #Telegram lo scorso anno, grazie a nuove funzioni innovative dalle quali l'applicazione dell'icona verde ha preso spunto. È il caso della possibilita' di registrare [Video] ...

