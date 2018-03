Euforia a Wall Street : Cronos è la prima compagnia di cannabis che raggiunge il Nasdaq : L'Uruguay e' il primo Paese al mondo che, dal dicembre 2013, ha legalizzato produzione, distribuzione e consumo di cannabis. In Usa, la droga leggera continua pero' ad essere vietata a livello ...

Borsa - Wall Street affonda con i dazi voluti da Trump su acciaio e alluminio. Dow Jones a -2 - 16% : Wall Street in profondo rosso con i dazi annunciati da Donald Trump su acciaio e alluminio e contrastati da gran parte del partito repubblicano, lo stesso dell'inquilino della Casa Bianca. La Borsa di ...

Powell rassicura - Trump riaccende venti di guerre commerciali. Sell-off a Wall Street : ... il numero uno della banca centrale Usa che per il secondo e ultimo giorno si è presentato al Congresso per essere 'interrogato' dai legislatori sull'andamento dell'economia e soprattutto dell'...

Wall Street affonda con dazi Trump : ANSA, - NEW YORK, 1 MAR - Wall Street arretra di oltre il 2% con i dazi di Donald Trump, spaventata dalla possibilita' di una guerra commerciale e da quella di una battaglia interna alla Casa Bianca ...

Rivoluzione a Wall Street. Perché quella di Spotify non è una quotazione come le altre : ... in particolare, dovrebbe utilizzare le plusvalenze per aumentare le royalty da girare ai propri artisti presenti su Spotify, che spesso lamentano le insufficienti entrate garantite dallo streaming. ...

Wall Street avvia la giornata senza slancio : Wall Street avvia la giornata piatta in attesa per l'audizione al Congresso USA del presidente della Federal Reserve Jerome Powell dopo che, nella sua prima uscita pubblica nella suo incarico alla Fed ...

Spotify si quota a Wall Street - offerta da un miliardo : Spotify deposita la domanda per sbarcare sulla Borsa di New York. Il gruppo dichiara 159 milioni di utenti unici al mese ma è in rosso

Spotify si quota a Wall Street - offerta da un miliardo : Spotify punta alla Borsa di New York. Il servizio di streaming musicale ha depositato una domanda di offerta pubblica iniziale (Ipo) da un miliardo di dollari alla Security and exchange commission (Sec), l’autorità che controlla il settore finanziario negli Stati Uniti. Il gruppo svedese è diventato il più grande al mondo nello streaming musicale e fa concorrenza a colossi come Amazon e Apple. Nel documento di quotazione Spotify dichiara ...

Wall Street : ieri forti vendite - Dj -1 - 5% - - archiviato mese peggiore da due anni : Il ritocco c'e' stato all'indomani della prima testimonianza al Congresso di Jerome Powell nei panni di numero uno della banca centrale Usa: dicendo che la sua visione dell'economia Usa e' migliorata ...

Spotify ha fatto domanda per quotarsi alla borsa di Wall Street : Spotify ha presentato domanda per quotarsi in borsa a Wall Street, negli Stati Uniti. La società è il più grande fornitore di musica in streaming in abbonamento al mondo, con oltre 71 milioni di iscritti paganti e altri 159 milioni The post Spotify ha fatto domanda per quotarsi alla borsa di Wall Street appeared first on Il Post.