Volley : Champions League - Trento supera il Noliko ed è seconda nella Pool E : LA CRONACA DEL MATCH- Le squadre si presentano in formazione tipo all'ultimo appuntamento della Pool E; la Trentino Diatec che scende in campo dal primo scambio prevede Giannelli in regia in ...

Volley : Champions League - Perugia vince il derby con la Lube : E Perugia è pronta! LA CRONACA DEL MATCH. Medei inizia con Christenson-Sokolov, Stankovic-Candellaro al centro e Juantorena-Sander in banda, Grebennikov libero. Perugia risponde con De Cecco-...

Volley - Champions League 2018 – Le squadre qualificate agli ottavi di finale. L’Italia fa il pieno con Perugia - Civitanova e Trento : Si è conclusa la fase a gironi della Champions League 2018 di Volley maschile e si conoscono così le squadre qualificate agli ottavi di finale della massima competizione continentale. Le prime due classificate dei cinque gruppi e le due migliori terze hanno staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta. L’Italia sarà presente con tutte le formazioni: Perugia, Civitanova e Trento. Lo Zenit Kazan rimane naturalmente la grande ...

Volley - Champions League 2018 – Trento batte il Noliko Maaseik e vola agli ottavi di finale. Giannelli stampa 9 muri! : Trento ha sconfitto il Noliko Maaseik per 3-1 (25-16; 29-27; 24-26; 26-24) nell’ultima partita della fase a gironi della Champions League 2018 di Volley maschile. I dolomitici erano già certi della qualificazione agli ottavi di finale ma il sofferto successo odierno contro la compagine belga, oltre ad essere importante per il morale, è stato determinante per strappare la certezza di essere testa di serie nel sorteggio di venerdì. I ragazzi ...

Volley - Champions League 2018 – Perugia espugna Civitanova e vince il girone! Italiane a braccetto agli ottavi : Perugia ha strapazzato Civitanova con un roboante 3-0 (26-24; 25-23; 27-25) e ha vinto il proprio girone della Champions League 2018 di Volley maschile. I Block Devils hanno espugnato l’Eurosuole Forum con una prova di forza, ribadendo la propria superiorità nei confronti dei Campioni d’Italia: sei scontri diretti giocati in questa stagione, cinque vinti tra cui la Finale di Supercoppa Italiana e la Finale di Coppa Italia. I ragazzi ...

DIRETTA / Civitanova Perugia (risultato live 0-2) streaming video e tv - 3^ set (Champions league Volley) : DIRETTA Civitanova Perugia: info streaming e tv. Nuovo derby azzurro nella fase a gironi della Champions league. Lube e Sir già sicure della qualificazione.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 21:32:00 GMT)

Diretta / Civitanova Perugia (risultato live 0-1) streaming video e tv - 2^ set (Champions league Volley) : Diretta Civitanova Perugia: info streaming e tv. Nuovo derby azzurro nella fase a gironi della Champions league. Lube e Sir già sicure della qualificazione.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 20:57:00 GMT)

Volley - Champions League 2018 : Civitanova-Perugia vale il primo posto in classifica! Big match tra Juantorena e Zaytsev : Questa sera (ore 20.30) Perugia e Civitanova si troveranno nuovamente una di fronte all’altra per la sesta volta in stagione. In programma il match che vale il primo posto nel girone della Champions League 2018 di Volley maschile: chi vince si garantisce il successo nel raggruppamento e dunque un ottavo di finale sulla carta più agevole, chi perde dovrà accontentarsi della piazza d’onore con il rischio di trovare subito una corazzata ...

Civitanova Perugia/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live - Champions league Volley - : diretta Civitanova Perugia: info Streaming e tv. Nuovo derby azzurro in Champions league. Lube e Sir già sicure della qualificazione.

Civitanova Perugia/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Champions league Volley) : diretta Civitanova Perugia: info Streaming e tv. Nuovo derby azzurro nella fase a gironi della Champions league. Lube e Sir già sicure della qualificazione.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 08:44:00 GMT)

Volley : Champions League - Novara - batte ancora Conegliano ed è prima nella Pool : IL TABELLINO- IGOR GORGONZOLA Novara - IMOCO Volley Conegliano 3-1 , 25-16, 29-27, 23-25, 25-16, IGOR GORGONZOLA Novara: Plak 14, Gibbemeyer 6, Skorupa 3, Chirichella 14, Piccinini 6, Egonu 29, ...

Volley femminile - Champions League 2018 – Tutte le squadre qualificate ai quarti di finale : ci sono Novara e Conegliano : Si è conclusa la fase a gironi della Champions League 2018 di Volley femminile. Le vincitrici dei quattro gironi e le due migliori seconde classificate si sono qualificate ai quarti di finale (playoff 6). Deve essere ancora svelata la società che organizzerà la Final Four e che dunque si qualificherà di diritto alle semifinali: se sarà una delle formazioni già ammesse ai quarti allora il Galatasaray Istanbul (Turchia) verrà ripescato. Di seguito ...

Volley femminile - Champions League 2018 – Novara strapazza Conegliano e vince il girone! Igor e Pantere ai quarti di finale : Novara ha sconfitto Conegliano per 3-1 (25-16; 29-27; 23-25; 25-16) e ha vinto il proprio girone della Champions League 2018 di Volley femminile. Le due squadre italiane proseguono comunque a braccetto nella massima competizione continentale e si qualificano ai quarti di finale. Le Campionesse d’Italia hanno così infilato il quinto successo consecutivo nel torneo dopo che all’esordio avevano perso contro le Pantere, surclassate per ...

Volley - domani a Trento torna la Champions : Fischio d'inizio previsto per le ore 20.30; diretta Radio Dolomiti e live streaming sul sito www.laola1.tv . Conquistata con un turno d'anticipo per l'ottava volta nella sua storia , su otto ...