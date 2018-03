Visita fiscale | in calo le assenze per malattia dei dipendenti PA

Visita fiscale - obbligo di reperibilità anche per gli infortuni? : Con le nuove disposizioni sulla Visita fiscale l’obbligo di reperibilità è cambiato in merito ai lavoratori assenti per infortunio sul lavoro? Come sappiamo è in vigore dal 13 gennaio scorso il d.m. 206/2017 , decreto attuativo della Riforma Madia, sulle modalità di svolgimento della Visita fiscale e l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, a seguito della creazione del Polo unico sulle visite fiscali ...

Visita fiscale - per i dipendenti PA anche su iniziativa dell’Inps : Non solo il datore di lavoro pubblico, anche l’Inps può incaricare di sua iniziativa una Visita fiscale al dipendente malato. Lo ha comunicato recentemente lo stesso Ente previdenziale con il messaggio del 12 gennaio scorso. Dopo la creazione del Polo unico anche i dipendenti delle p.a. potranno ricevere una Visita fiscale su iniziativa dell’Inps, pratica che veniva già applicata per i lavoratori del settore privato. Nello stesso ...