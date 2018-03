Violett Beane torna in The Flash 4 e debutta nel nuovo pilot “God Friended Me” per la CBS

optimaitalia

: #ViolettBeane torna in #TheFlash 4 e debutta nel nuovo pilot 'God Friended Me' per la CBS - OptiMagazine : #ViolettBeane torna in #TheFlash 4 e debutta nel nuovo pilot 'God Friended Me' per la CBS - grantgustitalia : E’ ufficiale, l’attrice Violett Beane a.k.a. Jesse Quick farà la sua apparizione nel quindicesimo episodio di... - cavillsheard : Sarah Bolger se re parece a Violett Beane #shook -

(Di giovedì 1 marzo 2018) Grande settimana questa per i fan della bellachein The4 e si prepara are in unordinato da CBS. Proprio poche fa è arrivato l'annuncio che Jesse Quick di Theapproderà come protagonista femminile nelGodMe al fianco di Brandon Micheal Hall.Ilfirmato da Steven Lilien e Bryan Wynbrandt, vedrà Marcos Siega alla regia e, guarda caso, alla produzione proprio la Greg Berlanti Berlanti Productions e la Warner Bros . TV, già produttori di The.GodMe è descritto come una serie divertente ed edificante che esplora questioni di fede, esistenza e scienza. Si centra su Miles (Brandon Michael Hall), un ateo schietto la cui vita viene sconvolta quando diventa "amico" di Dio su Facebook. Senza volerlo, diventa un agente del cambiamento nelle vite e nei destini degli altri intorno a lui.Ed è ...