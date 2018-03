Violenza scolastica | il profilo psicologico dell’aggressore e della vittima

Blastingnews

(Di giovedì 1 marzo 2018) Il nuovo episodio diquesta volta capita in provincia di Teramo, all’istituto Itis di Giulianova, dove un adolescente avrebbe reagito ad uno sgambetto sfregiando al volto il compagno con un coltellino a serramanico; immediato l’intervento del personale scolastico e dei compagni che prima hanno chiamato l’ambulanza e successivamente i carabinieri. Anche se a prima vista può non sembrare un episodio vero e proprio di bullismo, ma solo uno scontro tra coetanei, si tratta comunque di meccanismi in realtà non troppo diversi. Aggressione reattiva e proattiva Recentemente è stata introdotta la distinzione tra aggressività reattiva e aggressività proattiva, si pensa che la differenza tra le due violenze sia determinata da diverse variabili: la rabbia, la motivazione che spinge all’azione, l’intenzionalità, la pianificazione e l’impulsività. Un’aggressione reattiva, come nel caso citato ...