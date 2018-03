Videogiochi e terapia | è possibile?

Blastingnews

(Di giovedì 1 marzo 2018) Uno scorso caso diMetacognitiva Interpersonale ha visto una giovane donna, con problemi nella gestione delle relazioni, superare le proprie avversità inconsce attraverso una analogia con il videogioco di Super Mario, da lei molto usato. "Mi immagino di essere come Super Mario, il personaggio del videogame, quando cade e sprofonda nel vuoto. Questo è per me la conclusione di una storia d'amore, non aver fatto un salto abbastanza lungo per raggiungere l’altro versante. Poi per carità la relazione, è come il gioco, non è mica tanto facile: gente che vuole buttarti giù (ride), ma nel percorso a volte ti può capitare di trovare pure dei funghi magici e ti senti grande, piena di energie e vai avanti nonostante le difficoltà e gli ostacoli in cui ti imbatti, perché sai che poi ritroverai quei brevi ma intesi momenti in cui ti senti al sicuro". Laha poi analizzato il problema, ...