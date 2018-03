Verso le elezioni del 4 Marzo Il nuovo sistema elettorale

Elezioni : Berlusconi - non si rivoterà tra 1 anno - Verso governo stabile : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Io sono sicuro che non si rivoterà tra un anno. C’è una nuova legge elettorale, per arrivare ad avere la maggioranza bisogna arrivare al 40%. Pd e M5S hanno un numero di adesioni inferiore al 30% non possono raggiungere quel 40% che può essere raggiunto solo dal centrodestra, in cui FI è il partito trainante. Avremo una maggioranza, potremo fare un governo stabile che duri per 5 anni”. Ne è ...

Elezioni 2018 - tanti europeisti ma ognuno con un messaggio diVerso. Così l’Europa federale fatica : La campagna elettorale l’ha dimostrato e il voto del 4 marzo probabilmente lo confermerà: in Italia, le forze politiche europeiste, seppur moderatamente, sono una minoranza; e quelle che dichiarano senza reticenze il loro sostegno all’integrazione europea sono quasi marginali. Eppure, la galassia delle istituzioni e delle organizzazioni europeiste, che nelle ultime settimane ha moltiplicato eventi e iniziative, fatica a unire le proprie forze e ...

Elezioni : a Pescara nome ministro Sport M5S - Verso nomina Fioravanti : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – Sarà reso noto stamani, all’incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle all’Aurum di Pescara con Alessandro Di Battista, il nome scelto per il ministero dello Sport della squadra di governo M5S, qualora i grillini dovessero centrare l’obiettivo di Palazzo Chigi. A quanto apprende l’Adnkronos, si tratta di Domenico Fioravanti, medaglia d’oro olimpionica e candidato 5 Stelle ...

Verso LE ELEZIONI - Scuola - il ministro Fedeli a Caserta. Graziano - Pd - : impegno per potenziare tempo pieno : Questo sarà possibile migliorando la qualità e la quantità del personale docente, in modo da affrontare anche il tema della mobilità che in questi anni ha creato rotture con il mondo della Scuola". "...

Verso le elezioni - Juncker preoccupato dal voto italiano : La politica dei moniti e dei diktat di Bruxelles è morta e sepolta'. Sulla stessa linea anche Nicola Frantoianni, di Liberi e uguali: 'Vorremmo sentire dall'Europa qualche parola e vedere qualche ...

Verso le elezioni - Santanché tra la gente al mercato : CREMONA - Campagna elettorale avanti tutta: in città, mercoledì 21 febbraio, è arrivata Daniela Santanché , Fratelli d'Italia, , candidata del centrodestra nel collegio uninominale, che è stata tra i ...

Elezioni - nervi tesi nel centrodestra : diffidenza di Salvini Verso Berlusconi : ... e' l'auspicio del presidente del Parlamento Europeo che oggi a Bruxelles ha incontrato la sottosegretaria Maria Elena Boschi ed il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan entrambi presenti all'...

ELEZIONI 2018/ M5s - Pd e Centrodestra : tra promesse e ‘sparate’ - tutti Verso una maggioranza che non c’è : ELEZIONI 2018, Pd, Centrodestra e M5s: tra promesse e sparate elettorali, tutti verso una maggioranza che non c'è (per ora). Ultime notizie sulla campagna elettorale verso il 4 marzo(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 12:16:00 GMT)

Elezioni : D’Alema - c’è rabbia Verso chi ha governato - Paese ignorato : Roma, 19 feb. (AdnKronos) – In campagna elettorale, tra la gente, sente “rabbia”, “innanzitutto verso chi ha governato”, attuando “una politica sbagliata e inconsapevole del grado di difficoltà che c’era nel Paese”. Lo dice Massimo D’Alema ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital. L'articolo Elezioni: D’Alema, c’è rabbia verso chi ha governato, Paese ignorato sembra essere ...

Verso le elezioni - sondaggio Swg/ Non c'è maggioranza - decide il Sud L'anteprima sul Messaggero Digital : Inizia l'ultima fase della campagna elettorale. Una competizione che, fin qui, è apparsa agli italiani poco incisiva , 32%, , fredda e spenta , 17%, . Il rush finale si presenta sempre di più come una ...

Verso le elezioni : domani su Repubblica il programma del centrodestra ai raggi X : Le tante promesse del centrodestra ai raggi x. Su Repubblica in edicola domani, il professor Roberto Perotti, che insegna Economia politica alla Bocconi ed è stato anche Commissario alla Spending Review, analizza - come ha già fatto per Pd e 5 Stelle - il programma elettorale presentato in fotocopia da Forza Italia e ...

Banche - le incognite della marcia del Credito Valtellinese Verso la maxi ricapitalizzazione a cavallo delle elezioni : Sarà interessante capire in quali tasche finiranno davvero le azioni del maxi aumento di capitale del Credito Valtellinese che partirà lunedì 19 febbraio e si concluderà l’8 marzo. Il successo dell’operazione è determinante non tanto per un ipotetico rilancio dell’istituto, quanto piuttosto per evitare che venga posto in risoluzione, schiacciato dall’enorme massa di crediti in sofferenza (4 miliardi, il 25% degli impieghi) e da perdite sempre ...