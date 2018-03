Valentino Rossi svela il suo futuro | i dettagli sul Dottore e sul suo team in MotoGp

MotoGp - Valentino Rossi verso il rinnovo : 'Correrò altri due anni' : Valentino Rossi correrà per altri due anni con la Yamaha. La notizia non è ancora ufficiale ma pare praticamente certa secondo quanto rivela il sito moto.it. Lo ha detto lui stesso rispondendo a una ...

Valentino Rossi : 'Team in MotoGP? Quando smetto - ma non nel 2019-20' : Rivelazione di Valentino Rossi al termine della giornata di test in Qatar. Il pilota della Yamaha sostanzialmente ha detto che non smetterà di correre per altri due anni: "Per i pRossimi due anni non ...

MotoGp - Testa Qatar - Valentino Rossi - i problemi Yamaha e il sesto tempo : 'non faccio i salti di gioia - ma rimango convinto che...' : Ha chiuso la prima giornata con lo stesso identico tempo di Rins il nove volte campione del mondo Valentino Rossi, settimo. In fondo alla top ten infine Marc Marquez. Non si sbilancia troppo ...

MotoGP - Valentino Rossi confessa : “Probabilmente correrò fino al 2020 con Yamaha. A Losail la moto funziona meglio” : Ormai manca solo l’ufficialità ma è praticamente certo che Valentino Rossi correrà fino al 2020 con la Yamaha. Lo ammette lo stesso 9 volte campione del mondo, intervistato da moto.it, al termine della prima giornata di test in Qatar. “Posso dire che nei pRossimi due anni non faremo un team (VR46) in motoGP con Yamaha. Anche perché, probabilmente, correrò io per i pRossimi due anni. Quindi, eventualmente, se ne parla più ...

MotoGP - Test Losail 2018 : risultati e classifica prima giornata. Maverick Vinales torna grande in Qatar - Dovizioso lo marca stretto - Valentino Rossi in ripresa e indietro Marquez : E’ Maverick Vinales il più veloce della prima giornata di Test MotoGP sul tracciato di Losail (Qatar). Lo spagnolo della Yamaha, vincitore su questo tracciato nel 2016 con la moto di Iwata, ha confermato il suo feeling particolare con la pista ottenendo il miglior riscontro di giornata di 1’55″053. Una prestazione convincente dell’iberico che, reduce dalle mille difficoltà delle prove in Thailandia, sembra aver ritrovato ...

MotoGp – Test Qatar - spettacolo Valentino Rossi : è tripletta italiana! [FOTO] : 1/16 ...

MotoGp - Test Qatar - Valentino Rossi guida uno speciale trio italiano in vetta : i TEMPI di metà giornata : Valentino Rossi al comando a metà giornata nei Test di Losail: in Qatar il Dottore guida uno speciale trio azzurro LaPresse/Xinhua E' iniziata finalmente, con un pizzico di ritardo, la prima giornata ...

Diretta / Test Motogp 2018 Losail streaming video e tv : Valentino Rossi balza in testa! Classifica tempi : Diretta Test Motogp 2018: info streaming video, Classifica e tempi della prima giornata di prove a Losail, circuito del Qatar dove tra poco avrà inizio il pRossimo campionato.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 15:28:00 GMT)

LIVE MotoGP - Test Losail 2018 in DIRETTA : prima giornata (giovedì 1° marzo). Valentino Rossi - è già la resa dei conti. Ducati per volare con Andrea Dovizioso : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Test di Losail della MotoGP. È l’ultima tre giorni di prove prima dell’inizio del Mondiale 2018. Lo scenario è lo stesso del GP di apertura del Motomondiale, il circuito di Losail, dove la stagione inizierà con una gara in notturna, come di consueto. Proprio per questo motivo i Test finiranno quando in Qatar sarà sera, in modo da ricreare per quanto possibile le condizioni che i piloti ...

MotoGP - Test Qatar 2018 : Valentino Rossi - a Losail è già ultima spiaggia. Risolvere i problemi della Yamaha in vista del Mondiale : Non siamo nemmeno a fine febbraio, e quindi ancora ben distanti dall’esordio del Gran Premio del Qatar, ma per la Yamaha gran parte della stagione 2018 in MotoGP si sta giocando già ora. Più precisamente nei terzi, ed ultimi, Test pre-stagionali di Losail dove, il 18 marzo, scatterà ufficialmente il campionato del mondo. Per quale motivo si possono già fare discorsi di questo tenore? Ê presto detto: per le prestazioni messe in mostra dalla ...

MotoGp – Svolta Marquez - deciso il futuro del pilota spagnolo - adesso la risposta di Valentino Rossi? : Sempre più vicino l’inizio del campionato di MotoGp, si preannuncia un campionato scoppiettante ma a tenere banco è anche il futuro dei piloti, nelle ultime ore Svolta sullo spagnolo Marc Marquez. Ufficiale infatti il rinnovo del contratto per altre due stagioni con la Honda, ecco le parole del campione del mondo in carica: “Sono felice di continuare a correre per il team Honda in MotoGp – commenta il quattro volte iridato ...

MotoGp – Lorenzo punge Valentino Rossi : “non farò come lui…” : Si avvicina l’inizio del campionato di MotoGp, si preannuncia un campionato ricco di grande spettacolo ed equilibrato con tanti piloti in corso per il titolo. Tra questi può esserci anche Jorge Lorenzo che intanto parla di Valentino Rossi e sembra rifilare una frecciata come riporta ‘Speedweek’: “Nella vita mai dire mai ma non mi vedo in pista a 39 anni come sta succedendo a lui. Tra dieci anni mi sveglierò tardi alla ...