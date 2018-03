Va avanti il ricorso sull' ex Decreto Sblocca Italia

Sede Ema - i legali del Consiglio Ue : ricorso irricevibile - avanti Amsterdam : Il documento dell’ufficio giuridico: la decisione sulla Sede è stata presa «dai rappresentanti degli Stati membri che hanno agito non in qualità di membri del Consiglio». Inoltre «non si può accettare la grottesca rappresentazione» che il Comune di Milano «offre della procedura di selezione». L’ispezione del Pe: «L’Olanda non ha un piano B in caso di ritardi»