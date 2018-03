Putin e il super-missile 'invulnerabile'. Casa Bianca : manterremo il primato - Trump difenderà Usa : Il presidente russo: "Avevamo detto che avremmo risposto ai loro sistemi antimissili". La replica di Washington: Putin viola gli impegni presi nei trattati

Usa - Trump imporrà dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio : NEW YORK - Donald Trump ha annunciato che la prossima settimana approverà dazi per proteggere l'industria siderurgica americana, nonostante il rischio di scatenare guerre commerciali globali. E ha ...

Melania Trump e il visto per gli 'Einstein' : i dubbi dei media Usa : ... Melania Trump, ottenne nel 2001 il permesso di residenza permanente negli Stati Uniti grazie al programma di élite EB-1, che garantisce un visto a persone con 'straordinarie capacità' nella scienza ...

Usa - Trump a sorpresa sulla lobby delle armi : 'Legge bipartisan'. Walmart vieta la vendita agli under 21 : Dopo la sparatoria del 14 febbraio alla Parkland High School in Florida, dove sono morte 17 persone, l'azienda ha rivisto la sua politica in questo settore e ha 'deciso di alzare il limite di età per ...

Usa - lascia Hope Hicks : era l’informatrice del presidente Trump. L’addio poche ore dopo l’audizione sul Russiagate : lascia anche Hope Hicks, uno dei consiglieri più stretti di Donald Trump. La 29enne ex modella – che si era unita alla campagna presidenziale nel 2016 – ha dichiarato di volersi dimettere dal ruolo di direttore delle comunicazioni della Casa Bianca. La decisione è arrivata a circa 24 ore dalla sua testimonianza davanti al Congresso sul Russiagate, l’indagine sui rapporti tra il Tycoon e il Cremlino nel corso delle ...

Trump 2020 - The Donald rompe gli indugi : si ricandiderà alla presidenza Usa : NEW YORK - Donald Trump si ricandida per il 2020. Il tycoon ci riprova, insomma, e lo fa con largo anticipo. Mancano poco meno di tre anni alle elezioni presidenziali, ma la sua corsa per...

RUSSIAGATE - MULLER INDAGA SU AFFARI DI TRUMP/ Usa - Kushner - l'anello debole della sicurezza? : RUSSIAGATE, accue a Donald TRUMP: Usa, INDAGA il super procuratore Robert Mueller su attività economiche del presidente in Russia. Declassato il genero Jared Kushner: ecco perché(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 18:54:00 GMT)

Usa : Trump torna ad attaccare Sessions - 'operato vergognoso' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Russiagate - 007 Usa : “Trump non ha chiesto interventi contro le interferenze” : Russiagate, 007 Usa: “Trump non ha chiesto interventi contro le interferenze” Ma la Casa Bianca respinge le accuse del capo dell’intelligence americana: “Il presidente è più duro di Obama con la Russia” Continua a leggere L'articolo Russiagate, 007 Usa: “Trump non ha chiesto interventi contro le interferenze” sembra essere il primo su NewsGo.

Usa - Trump : vieterò potenziatori armi : 04.27 "vieterò io stesso i bump-stock, i potenziatori delle armi semi automatiche" (usate nella strage di Las Vegas), "se il Congresso non lo farà". Lo annuncia il presidente Usa, Trump. Incontrando i governatori degli Stati dopo la strage in Florida, Trump ha nuovamente puntato il dito contro l'unica guardia armata presente nel liceo di Parkland, il vice sceriffo che non intervenne. Comportamento "disgustoso", ha sottolineato il presidente, ...

Usa - Corte Suprema respinge richiesta Trump : no al blocco dei dreamer - : Il massimo organo giurisdizionale statunitense ha rifiutato il ricorso con il quale il presidente americano chiedeva il rimpatrio degli immigrati entrati irregolarmente nel Paese quando erano minori