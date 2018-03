Usa | due grandi catene di negozi limitano le vendite di armi

La motorizzazione di Bergamo sotto accUsa : "Due vassoi di gnocchi in cambio della patente" : Due vassoi di gnocchi, mezzo metro di focaccia, pieni di benzina: sarebbero questi alcuni dei "regali" chiesti dalla motorizzazione di Bergamo alle autoscuole, per concedere ai loro allievi, ignari dell'accaduto, di superare l'esame della patente. Lo riporta l'Eco di Bergamo, che ha pubblicato alcuni dettagli sull'inchiesta in corso, la terza ad aver coinvolto la motorizzazione nell'arco di un anno: a marzo e a dicembre 2017 erano finite nel ...

Usa - la rivincita dei giornali. Li compra un americano su due : ... tra le polemiche sulle fake news che hanno condizionato le elezioni del 2016, gli attacchi costanti del presidente Trump all'onestà dei media, e la volontà di capire cosa sta accadendo nel mondo in ...

Jo Squillo pagata con i soldi per i poveri?/ Pd accUsa il sindaco di Trecate : altri due artisti in ballo : Pd, accusa al sindaco di Trecate dopo una ospitata di Jo Squillo, cosa è successo? “pagata con i soldi destinati ai poveri!”, ecco l'accusa del consigliere Marco Uboldi.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 16:15:00 GMT)

DIRETTA/ SiracUsa Monopoli (risultato live 2-0) streaming video e tv : uno-due tremendo dei padroni di casa! : DIRETTA Siracusa-Monopoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C che vede di fronte due squadre che puntano ai play-off.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 15:11:00 GMT)

Maltempo negli Usa - due morti in Arkansas e Kentucky : Almeno due persone sono morte in seguito a un'ondata di Maltempo che ha colpito gli Stati Uniti centrali. Nel nor-dest dell'Arkansas un uomo di 83 anni è deceduto dopo che la sua casa mobile, colpita ...

Leader di Forza Nuova pestato - il gip scarcera i due fermati e derubrica l’accUsa di tentato omicidio in lesioni gravissime : Sono stati scarcerati ma gli è stato imposto il divieto di dimora a Palermo e in provincia. Il gip Roberto Riggio ha convalidato il fermo di Giovanni Codraro e Carlo Mancuso, arrestati per l’aggressione di Massimo Ursino, l’esponente di Forza Nuova pestato martedì in centro a Palermo. La procura aveva contestato loro il tentato omicidio, ma il giudice ha derubricato il reato in lesioni gravissime e disponendo l’obbligo di ...

Bari - avances all'Università : altre due studentesse accUsano professore di Giurisprudenza : Continuano le indagini su Fabrizio Volpe, nonostante 3 richieste di archiviazione. La madre di una studentessa: "Ripercussioni psicologiche". Indagato per...

ARMI IN Usa/ Una guerra di due "partiti" dove uno vuole annientare l'altro : Dopo l'ennesima strage di studenti in America, è scontro aperto tra chi le difende e chi le vuole abolire, ma non è questa la strada. Solo il dialogo lo è. RIRO MANISCALCO(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 06:08:00 GMT)

Palermo - due fermi per l’aggressione al responsabile di Forza Nuova : sono accUsati di tentato omicidio : Due persone sono state fermate per l’aggressione del segretario provinciale di Forza Nuova, Massimo Ursino, pestato ieri sera a Palermo. Si tratta di Carlo Mancuso, 25 anni, e Giovanni Codraro, 27 anni. I due sono stati individuati grazie alle videocamere presenti nella zona dell’aggressione. L'articolo Palermo, due fermi per l’aggressione al responsabile di Forza Nuova: sono accusati di tentato omicidio proviene da Il Fatto ...

Erostrato - i due accUsati di Cesiomaggiore si difendono : “Caccia alle streghe degli inquirenti. Ci siamo finiti dentro” : I sospettati hanno deciso che ogni resistenza era inutile, che il tentativo di sottrarsi alle domande, per tutelare la propria privacy, era destinato a non reggere. Gli investigatori sono riusciti a tenere coperta solo per qualche settimana l’identità delle tre persone indagate nel caso di Erostrato, un mitomane a basso potenziale che si ispira a un criminale greco vissuto nel quarto secolo avanti Cristo e lancia minacce in Val Belluna. ...

Lo sviluppo del reboot di System Shock è in "paUsa". Si punta a un lancio entro due anni : Nel caso in cui siate fan di System Shock e stiate attendendo con grande impazienza delle novità riguardanti questa IP abbiamo purtroppo delle brutte notizie per voi: il reboot del gioco ad opera di Nightdive Studios è ufficialmente in "pausa". Come riporta Eurogamer.net la scelta è della software house stessa dopo che le "cose sono andate fuori controllo". A quanto pare la gestione del progetto dopo una campagna Kickstarter di successo di ben ...

Tragedia in montagna : 3 sciatori morti in Alta Savoia - due a caUsa di una valanga : Un 29enne è morto in un fuori pista a Etale, mentre nella non lontana Pisaillas in Val d'Isère una valanga ha ucciso un uomo di 44 anni e la figlia di 11, che sciavano su una pista battuta. Accade a poche ore da altri due episodi che per fortuna si sono risolti senza vittime: in dieci travolti da una valanga in Svizzera, 20 scialpinisti tratti in salvo in Alto Adige

Usa - trovata valigia con i corpi di due gemelli : Usa, trovata valigia con i corpi di due gemelli In Arkansas, nel fossato che costeggia una strada, le autorità hanno rinvenuto una valigia viola con all’interno i corpi dei due fratellini. È ancora da ricostruire tutto l’accaduto, prima di tutto se siano stati uccisi prima di essere messi nel bagaglio.Continua a leggere In Arkansas, nel […] L'articolo Usa, trovata valigia con i corpi di due gemelli sembra essere il primo su ...

Due alpinisti sono morti a caUsa di una valanga mentre scalavano una montagna in provincia di Lecco : Due alpinisti sono morti oggi pomeriggio a causa di una valanga sulla Grignetta, montagna in provincia di Lecco, in Lombardia. Una terza persona che era con loro si è invece salvata ed è stata recuperata dai soccorritori. L’incidente è avvenuto The post Due alpinisti sono morti a causa di una valanga mentre scalavano una montagna in provincia di Lecco appeared first on Il Post.