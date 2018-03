Una serie A in stile Premier | ecco come i club si divideranno i soldi dei diritti tv

Monopoli - Bari - - Dal 7 al 18 marzo Una serie di eventi per l'apertura del Teatro Radar : La cerimonia sarà trasmessa in diretta televisiva su Canale 7 e in streaming. VISITE GUIDATE – Sono previste visite guidate mattutine con ingresso gratuito su prenotazione e fino ad esaurimento posti ...

Serie A - Martella : «Crotone sfortUnato. Con il Torino a testa alta» : CROTONE - Bruno Martella carica il Crotone a pochi giorni dalla trasferta contro il Torino: "All'andata segnai al Torino il mio primo gol in Serie A: fu un'emozione assurda. Peccato per il finale ...

Presidente Lega di Serie A - Malagò candida Gaetano Miccichè : 'Una mia idea' : ... come amministratore deLegato, infatti, il candidato forte è Sami Kahale, ex manager di Procter&Gamble: "Sarebbe bello individuare una donna di sport, capace, o un rappresentante della categoria ...

Beach volley World Tour 2018 - Major series Fort Lauderdale. Inizia il “Mondiale d’inverno” : Menegatti/ Giombini a caccia di Una difficile qualificazione : Scatta oggi con i due tornei di qualificazione il “Mondiale d’inverno” di Beach volley, il primo dei tre Major series di una stagione senza Olimpiadi e Monmdiali e dunque uno dei tre tornei più importanti dell’anno, in programma a Fort Lauderdale, negli Stati Uniti. In campo maschile gli azzurri Lupo/Nicolai, che fanno il loro debutto stagionale e Ranghieri/Caminati (grazie ad una wild card) inizieranno domani il loro ...

Here and now – Una famiglia americana - al via Una serie da Oscar : Un cast straordinario capitanato dai premi Oscar Tim Robbins (Mystic River) e Holly Hunter (Lezioni di piano ma anche la serie Top of the lake) per Here and now – Una famiglia americana la nuova serie al via martedì 27 febbraio alle 21,15 su Sky Atlantic HD. Targata Hbo è il nuovo e ambizioso progetto firmato da Alan Ball, Oscar per la sceneggiatura di American Beauty e creatore e showrunner di serie tv di culto come Six Feet Under ...

MSI annuncia GV62 7RE : Una nuova serie di gaming notebook : MSI annuncia GV62 7RE, una nuova serie di gaming notebook che, grazie a un sapiente bilanciamento hardware, saprà sicuramente incontrare i favori di una folta schiera di gamer e power user.Caratterizzati da un design pulito e lineare, impreziosito da un elegante colore grigio e un peso di soli 2,2 Kg, questi nuovi gaming notebook MSI sono basati su sistema operativo Windows 10 Home, motorizzati con performanti processori Intel e mettono a ...

Serie A 26esima giornata seconda sconfitta consecutiva del Crotone contro Una buona Spal : Crotone 1 Spal 1 Marcatori: Antenucci 36°, Budimir 48°, Simic 49°, Budimir 85° Crotone (4-3-3): Cordaz, Sampirisi (Faraoni), Ceccherini, Capuano,

Terremoto - Una serie di scosse in Friuli - paura in Carnia : Non si registrano danni, nessun ferito, ma paura nella popolazione anche in considerazione del Terremoto del 1976, che devastò il Friuli. Il sisma è stato avvertito distintamente in un'area molto estesa, fino in Veneto.

Jennifer Lawrence produttrice di Una serie tv ispirata ai movimenti #MeToo e Time’s Up contro le molestie : Jennifer Lawrence da attrice a produttrice: la star, in occasione del tour promozionale del suo ultimo film, Red Sparrow, si è lasciata sfuggire di essere al lavoro su una serie tv ispirata ai movimenti femministi #MeToo e Time's Up, nati contro le molestie, che tanto hanno animato le premiazioni dei SAG, dei Golden Globes e dei Bafta, alla luce dello scandalo sessuale a Hollywood. Nel progetto televisivo sarà coinvolta anche Catt Sadler, ex ...

Allerta meteo - la situazione in Serie A : solo Una partita a rischio - le ultime : Allerta meteo Serie A – Nella giornata di ieri ha preso il via il 26^ turno del campionato di Serie A, la vigilia è stata caratterizzata dai dubbi per l’Allerta meteo, il Burian, vortice di aria gelida proveniente dalla Siberia alla fine non ha portato grande preoccupazione, le gare Bologna-Genoa ed Inter-Benevento si sono disputate senza particolari problemi. Oggi le altre partite e solo una è a rischio, si tratta ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Due gare con la Juventus? Almeno Una vogliamo vincerla» : BERGAMO - " Siamo concentrati su queste due sfide con la Juve. Ci piacerebbe vincerne una. La Juve è la squadra più forte. Basta leggere i numeri, si commentano da soli. Non è prima solo perché il ...

Serie A - Giampaolo : «Mi aspetto Una Sampdoria straordinaria» : GENOVA - "Voglio vedere una grande Sampdoria " . Marco Giampaolo carica i suoi in vista della partita contro l'Udinese, in programma domani alle 15 a Marassi. Una sfida che dirà tanto sulle ambizioni ...

Ecco The Resident - l'anti Grey's anatomy. Il lato oscuro dei medici diventa Una serie tv : da Los AngelesDa ER a Grey's Anatomy, i «medical drama» hanno sempre esercitato un grande fascino sul pubblico televisivo.Quello che Foxlife propone con il suo nuovo show, The Resident, in onda dal 5 marzo in prima serata, è qualcosa di diverso: The Resident è il lato oscuro della sanità americana messo a nudo. È, come è stato sottolineato dalla critica USA, «l'anti-Grey's Anatomy». La ...