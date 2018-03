Una grandinata di multe per gli autovelox | la gente minaccia ricorsi e blocchi stradali

ilgiornale

(Di giovedì 1 marzo 2018) La pagina Facebook «Milano-viale Fulvio Testi: Palo della luce 10-11» ha raccolto seicento adesioni in due giorni. E storie quasi drammatiche. C'è Simone che è arrivato «a dodici, ma sette me le devono ancora inviare». Un altro recordman giura di essere arrivato a trenta (e ha sicuramente azzerato i punti sulla patente). Giovanni ha preso «quattroin scooter da 183 euro l'una». Non è la solita protesta contro gli. In viale Fulvio Testi ne sono stati posizionati due prima di Natale, uno per senso di marcia, poco dopo il ponte della ferrovia, appena prima di piazzale Istria, all'altezza del famoso palo 10 arrivando da nord e all'altezza del palo 11 in direzione periferia.Unadi. La velocità massima è di 50 chilometri all'ora, ma il limite in quel punto scende ...