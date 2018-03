Un docente utilizza una lavagna per insegnare Microsoft Word ai suoi alunni e la notizia

surface-phone

(Di giovedì 1 marzo 2018) Bisogna arrangiarsi! Nelle ultime ore unasta facendo il giro del mondo rimbalzando su tutte le varie testate giornalistiche, la nostra Repubblica ha già scritto un articolo a riguardo. Il tutto parte con un’immagine che, in breve tempo, diventa virale su Facebook e su Twitter dove viene raffigurato unghanese che prova aail’uso del programmaper prepararli all’esame ICT. Tuttavia, data la situazione del sistema scolastico africano tristemente nota, nell’aula non c’era nemmeno un computer disponibile e allora l’insegnante Richard Akoto, questo il suo nome, ha deciso dire una classicacon gesso e cancellino per proseguire con la lezione. La situazione di Akota è arrivata all’attenzione del Colosso di Redmond tramite l’imprenditrice Rebecca Enonchong, la quale ha ...