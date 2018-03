Ufficiale Il 5 marzo il premier sarà Antonio Tajani

Nuovo album di Mina in arrivo a marzo - l’annuncio Ufficiale : la Tigre di Cremona torna dopo i duetti con Celentano : dopo il grande successo del secondo disco di duetti realizzato con Adriano Celentano, un Nuovo album di Mina è pronto ad arrivare sul mercato italiano già questo mese: l'annuncio è arrivato dai canali social della Tigre di Cremona, che hanno diffuso i primi teaser relativi al Nuovo progetto con il criptico messaggio "Mina 2018". La conferma che si tratta di un Nuovo progetto discografico è presente sul sito ufficiale www.Minamazzini.it, in ...

Elezioni - come si vota il 4 marzo? Il tutorial Ufficiale sulle modalità di voto per le elezioni politiche 2018 : Ci siamo quasi: domenica 4 marzo si vota dalle 7 alle 23 per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Nello stesso giorno si svolgeranno anche le elezioni del presidente e del consiglio regionale di Lombardia e Lazio. Lo scrutinio avrà inizio al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, cominciando dallo spoglio delle schede per l’elezione del Senato. Successivamente, dalle ore 14 di lunedì 5 marzo, ...

Ufficiale : Juventus-Atalanta - il recupero il 14 marzo alle 18 : TORINO - C'è la data, ora è Ufficiale. Juve-Atalanta , rinviata sabato scorso per neve a Torino, si recupererà il 14 marzo alle 18. Questo il comunicato della Lega: 'Il Commissario della Lega Serie A, ...

Ufficiale : Presentazione Huawei P20 Il 27 Marzo! : Non ci sono più dubbi: Huawei P20 sarà presentato ufficialmente il 27 marzo. Prezzo, caratteristiche e scheda tecnica di Huawei P20 Huawei P20 E’ tutto pronto per la Presentazione Ufficiale di Huawei P20, il nuovo smartphone top di gamma di Huawei che sarà lanciato tra circa 2 mesi sul mercato. In base alla serie di inviti inviati nella serata di […]

Cile - l'8 marzo la firma Ufficiale del Partenariato Trans-Pacifico - : Lo ha affermato oggi il ministro dell'Economia giapponese Toshimitsu Motegi. L'accordo è un mezzo per contrastare "il crescente protezionismo in alcune parti del mondo", ha detto …

Ufficiale : il centrodestra sarà unito il 4 marzo Video : Dopo il patto dell'Arancino, siglato in Sicilia sembrava fossero caduti i primi ghiacci per una coalizione di centrodestra. Così è stato. Con lo scioglimento delle Camere e la data fissata al 4 marzo, data utile per l'election day [Video] per i partiti è gia' iniziata la campagna elettorale. Tanti i nodi da sciogliere: si va dalle alleanze, al programma da presentare, fino a passare al candidato premier. Oggi ad Arcore c'è stato il primo dei ...

Regione Lazio Al voto il 4 marzo - è Ufficiale : Voglio ringraziare la Giunta regionale e la maggioranza per la coesione, lo spirito di servizio e la determinazione, così come tutto il Consiglio regionale che, anche nella dialettica politica, ha ...

Una Serie di Sfortunati Eventi 2 su Netflix a marzo : la data Ufficiale e il primo promo : Una Serie di Sfortunati Eventi 2 su Netflix a marzo, questo è il regalo che la piattaforma streaming ha fatto ai fan di Neal Patrick Harris e ai fan di uno degli show più attesi di questa nuova stagione. Il Capodanno si è tinto di drammi e delle tristi storie dei fratelli Boudelaire che torneranno protagonisti in tv proprio dal prossimo marzo. Questa volta non si tratta di supposizioni e pensieri di disperati fan rimasti fuori da quella ...

