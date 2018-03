Ubriaco alla guida | tasso alcolico 7 volte il consentito

Ubriaco alla giuda finisce fuori strada - l'incidente si è risolto senza gravi conseguenze : Chieti - alla guida con un tasso alcolemico di quattro volte superiore a limite consentito (2.27 g/l contro 0.50 g/l), affrontando una curva ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada e abbattendo dei pali dell'illuminazione. Per fortuna l'incidente si è risolto senza gravi conseguenze per gli occupanti dell'autovettura alla cui conducente, 23 anni, studentessa universitaria a Chieti, la Polizia stradale ha ...

Incidente Bruno Peres - Ubriaco alla guida : patente ritirata : Incidente Bruno Peres – La Roma nell’ultima giornata del campionato di Serie A ha conquistato tre punti preziosi nella gara contro il Verona ma nelle ultime ore a tenere banco è stata la situazione legata a Bruno Peres, vittima di un Incidente in mattinata. Prima il provvedimento della Roma, adesso una pessima notizia per il calciatore. Secondo quanto riporta l’Ansa Bruno Peres è stato stato denunciato per guida in stato di ...

Ubriaco alla cloche - arrestato pilota al decollo con 300 passeggeri a bordo : Una scena degna di un film. Era già alla cloche e si accingeva a decollare il pilota di un volo della British Airways diretto da Londra alle Mauritius, quando poliziotti armati hanno fatto irruzione in cabina e l'hanno arrestato. Il primo ufficiale era visibilmente Ubriaco. E pensare che avrebbe dovuto pilotare l'aereo per 11 ore consecutive. Gli allibiti passeggeri che avevano già le cinture allacciate, sulle prime non hanno capito cosa stesse ...

Ubriaco si fa portare in taxi dalla Danimarca in Norvegia - all’arrivo scappa senza pagare : Ubriaco si fa portare in taxi dalla Danimarca in Norvegia, all’arrivo scappa senza pagare L’uomo stava festeggiando il capodanno a Copenaghen ma prima della mezzanotte, Ubriaco, ha fermato un tassista e ha chiesto di essere accompagnato a casa che però si trova a Oslo, in Norvegia, a 600 km di distanza.Continua a leggere L’uomo stava […] L'articolo Ubriaco si fa portare in taxi dalla Danimarca in Norvegia, all’arrivo scappa ...

Alla guida completamente Ubriaco. Nei guai un 32enne : ALBA ADRIATICA Un uomo di 32 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato trovato positivo all'alcol test e con un tasso alcolemico di oltre 2 grammi per litro, quattro volte il limite ...

Follia di Natale nel Napoletano : Ubriaco - chiede una birra al vicino di casa e lo accoltella davanti alla moglie dopo il rifiuto : Giovanni Bossone, 58enne di Quarto già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona, s'è presentato in stato di ebbrezza questa notte al comando tenenza carabinieri di ...

Schianto sul furgone fermo in mezzo alla strada e l'autista Ubriaco : un morto e 2 feriti gravi : MILANO - È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale un peruviano che la notte scorsa, alle 2 e 30 a Pioltello (Milano) lungo la Statale 11 ha causato un incidente nel quale una persona è ...