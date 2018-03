Trump vuole dazi su acciaio e alluminio

Usa - i genitori di Melania 'americani' grazie alla legge che ora Trump vuole abolire : ... 'per la nostra economia, la nostra sicurezza ed il nostro futuro', i ricongiungimenti a coniugi e figli minori. Non solo i democratici ma anche alcuni repubblicani si oppongo a questa misura che va ...

Trump vuole armare i professori e non c’è da stupirsi : Un momento dell’incontro di Trump con studenti,genitori e insegnanti alla Casa Bianca (Foto: Getty) Chi continua a stupirsi di Donald Trump e delle sue posizioni fa solo un insulto alla propria intelligenza. La proposta di armare gli insegnanti, pur dopo averli “formati”, è del tutto in linea col personaggio. Pare assurdo che, con quel foglietto in mano pieno di annotazioni degne di un novellino della comunicazione, di fronte a ragazzi, ...

Trump vuole armare gli insegnanti americani : L'ipotesi ha lo scopo di scoraggiare gli episodi di violenza scolastica. Il presidente Usa ha ascoltato sopravvissuti, insegnanti e genitori delle vittime

Trump vuole armare gli insegnanti americani : (Immagine: hoekstrarogier/pixabay) Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, sta pensando di dotare gli insegnanti di un’arma di servizio e di dare loro la formazione necessaria per poterne fare uso. Per il momento si tratta solo di un’ipotesi, nata in seguito ai tanti episodi di violenza che hanno visto come teatro le scuole, l’ultimo dei quali risale al 14 febbraio appena trascorso ed è costato la vita a 17 persone. Nel primo ...

Trump vuole abolire in pubblico la legge sull'immigrazione che sfrutta in privato : Due pesi e due misure. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è finito al centro dell'attenzione dei media per la notizia che i genitori sloveni della sua terza ed ultima moglie, Melania, sono diventati residenti permanenti negli Stati Uniti grazie alla legge sulle riunificazioni familiari. Lo stesso provvedimento che Trump vuole abolire e che ha battezzato "la catena dell'immigrazione"."Posso confermare che i genitori della ...

Trump : pornodiva Stormy vuole fare test Dna sul suo abito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Spazio : Trump vuole lasciare la stazione spaziale ai privati : Trump intende lasciare la sezione americana della stazione spazialeinternazionale (Iss) ai privati mediante un processo di transizione che metterà fine ai finanziamenti federali nel 2025. Al momento le priorità americane sono l’esplorazione verso Marte e il ritorno sulla Luna, che tuttavia non è previsto sotto l’amministrazione Trump, neppure se vincesse nuovamente le presidenziali. Lo scrivono i giornali Usa. La decisione di far ...

Spazio : Trump vuole privatizzare Iss : E perche' l'Iss e' stata costruita per la scienza e l'esplorazione umana, non per cercare profitti. "La decisione di mettere fine al sostegno federale alla Iss nel 2025 non significa che la ...

Spazio : Trump vuole privatizzare Iss : E perche' l'Iss e' stata costruita per la scienza e l'esplorazione umana, non per cercare profitti. "La decisione di mettere fine al sostegno federale alla Iss nel 2025 non significa che la ...

Spazio : Trump vuole privatizzare Iss : E perche' l'Iss e' stata costruita per la scienza e l'esplorazione umana, non per cercare profitti. "La decisione di mettere fine al sostegno federale alla Iss nel 2025 non significa che la ...

Spazio : Trump vuole privatizzare Iss : ANSA, - WASHINGTON, 12 FEB - Trump vuole "privatizzare" la sua parte di Stazione spaziale internazionale , Iss, . Lo rivela il Wp, dopo aver acquisito documenti interni della Nasa. La Casa Bianca ...

WP - Trump vuole privatizzare Iss Usa : 03.35 Trump vuole "privatizzare" la parte statunitense di Stazione spaziale internazionale (Iss). Lo rivela il WP, dopo aver acquisito documenti interni della Nasa. La Casa Bianca intende mettere fine ai finanziamenti federali per l'Iss nel 2025 e creare le condizioni perché un'azienda privata erediti oneri e capacità gestionali. Per questa alternativa commerciale, nella sua proposta di budget per il 2019 che verrà presentata a breve, chiede ...

WP : 'Trump vuole privatizzare i moduli Usa della stazione spaziale internazionale' : Trump vuole 'privatizzare' la parte statunitense dellai stazione spaziale internazionale , Iss, , il laboratorio astronave che dalla fine degli anni Novanta orbita attorno alla Terra a un'altezza di ...

Renzi : 'Di Maio vuole confrontarsi con Trump ma con me scappa come un coniglio' : 'Di Maio vuole confrontarsi da premier con Trump e Putin e poi evita da candidato i confronti tv con me o Salvini. scappa come un coniglio'. Lo dice il segretario Pd, Matteo Renzi, in una intervista ...